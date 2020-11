NB III: az Eger és a Gyöngyös otthon, a Hatvan halaszt

A Jászberény és a DVTK II. csapata érkezik vasárnap megyénkbe az NB III. Keleti csoportjának 17. fordulójában.

Vasárnap, 13.30:

EGER SE (5.)–JÁSZBERÉNYI FC (2.)

Eger, Szentmarjay Tibor Városi Stadion. V.: Kátai Gábor (Szabó F., Vrbovszki).

Az egriek két mérkőzéssel kevesebbet játszottak, mint a berényiek, akik most 12 ponttal többel rendelkeznek, mint vasárnapi vendéglátóik. Az ESE legutóbb szeptember 27-én győzött, de a siker egyébként is ráférne a házigazdákra, akik az eltiltott Vaskó Tamás nélkül erős csapattal szemben mutathatják meg, hogy mire képesek.

GYÖNGYÖSI AK-MÁTRA-BETON (19.)–DVTK II. (10.)

Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep. V.: Altorjay Áron Gellért (Dobos, Dobó).

A rendre gólokban gazdag mérkőzéseket játszó gyöngyösiek mit sem szeretnének jobban, mint egy – minimum – 1–0-s győzelmet. A találatfelelősök közül Molnár Marcell mellett Bartusz Dániel és Pölöskei Péter újra rendelkezésre áll, így már csak a védekezést kellene stabilizálni, a lehető legmasszívabb módon.

December 10., csütörtök, 13.00:

FC HATVAN (17.)–FC TISZAÚJVÁROS (8.)

A két érdekelt sportszervezet közös írásbeli kérelmet nyújtott be, amelyben megegyeztek a mérkőzés időpontjának módosításáról. A Magyar Labdarúgó-szövetség Versenybizottsága az érvényben lévő díjfizetési rend, illetve a versenyügyi eljárásra vonatkozó szabályok szerint hozta meg határozatát.

A Keleti csoport állása

Másfél méter legyen a távolság

November 3-án éjjel a Magyar Közlönyben megjelentek a legfrissebb kormányrendeletek, köztük a futballmérkőzések látogatására vonatkozó új szabályok. A rendelet szerint a kulturális vagy sportrendezvény nézőterén a nézők – a páholyok kivételével – csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között két ülőhelyet üresen kell hagyni, és a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el nézők, az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint másfél méteres távolságot kell biztosítani. A kulturális vagy sportrendezvény során a nézők – a nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül – másfél méteres távolságot kötelesek egymástól megtartani, különösen a páholyokban, a sportrendezvény szünetében; a rendezvény létesítményének területén, illetve a helyszínen található vendéglátó-egységben. Azt a személyt, aki felszólításra sem tartja be a fenti védelmi intézkedéseket, a szervező köteles a sportrendezvény látogatásból kizárni. A maszkviselés a sportrendezvényeken továbbra is kötelező.