Szalóki hét(végi)próba a Halásznak

Pétervásárán búcsút tartanak, elköszönnek a hátsó pályától.

A megyei I. osztály 19. fordulójának programja.

SZOMBAT, 15.00

PÉTERVÁSÁRA (11.)–HERÉD (8.)

Pétervására, Bocsi Attila Spt. V.: Derda József (Török, Király)

Jó lett volna már a felújított füves pályát birtokba venni a péterkeieknek, azonban erre az időjárás miatt egyelőre nem kerülhet sor. Igaz, úgy tűnik, ez lesz a bajnoki búcsú a második számú játéktértől, amit mégis csak illő lenne hazai sikerrel elhagyni. A vendégoldalon a herédiek újra északi portyára készülnek, ami egy hete a Borsodnádasd ellen három pontos látogatással zárult. A kérdés, megmarad-e a lendület a Pétervására ellen?

Az őszi idényben a herédiek 1–0-ra nyertek.

ENERGIA SC GYÖNGYÖS (12.)–BORSODNÁDASD (7.)

Gyöngyös, Sport út. V.: Harnos Csaba (Viktor, Májer)

Két meccs, két vereség. Vagyis a gyöngyösiek nem tudták borítani a papírformát sem a Hatvan, sem a Heves ellen. A nádasdiak képesek lehetnek a meglepetésre, és amíg Érsek Martin személyében igazi gólvágóval rendelkeznek, addig a bravúr is benne van a gárdában. A kiálított Kertész Bence és Halász Dávid azonban hiányozni fog, amit akár ki is használhatnak a mátraaljaiak.

Az őszi szezonban 3–3-as döntetlen született.

EGER SE (2.)–HEVESTHERM-HEVESI LSC (5.)

Eger, Szentmarjay stadion. V.: Tóth Zoltán (Pásztory, Koroknai)

A műfű után az igazi otthonba visszatérve játszhat az Eger, noha Benke Viktor nélkül. A Hatvanban megsérült és kiállított támadó három meccsre szóló eltiltást kapott, ami alatt a lábszára is rendbe jöhet. Az ESE számára a Heves feladhatja a leckét, de túl hosszú ahhoz a kilencven perc, hogy a hazaiak helyzet és gól nélkül hozzák le a mérkőzést. Azaz, a nagyobb tudás előbb vagy utóbb érvényre jut.

Ősszel 3–0-ra győztek az egriek a hevesieknél.

BESENYŐTELEK (14.)–FC HATVAN (3.)

Besenyőtelek. V.: Pádár Szabolcs (Forgó, Orovecz)

Miközben a hatvaniak már két bajnoki mérkőzésen is túljutottak, addig a besenyőiek ezt csak ezúttal teszik meg. A vendégek az Egertől elszenvedett, így csalódást keltő rangadó után várhatóan nem lesznek olyan motivációs szinten, mint egy hete, ettől függetlenül minden melletük szólt. A játéktudásbeli különbséget várhatóan zökkenők nélkül érvényesítik is Bárkányi Arnoldék.

Ősszel 7–0-s hatvani siker született.

MAKLÁR (4.)–BÉLAPÁTFALVA (15.)

Maklár, Adler Sándor Spt. V.: Dajkó Tamás (Klenovics P., Darók)

A tavaszi első két meccsen hat pontot gyűjtött makláriak mindkét sikere idegenben született, és a nagy csodának kellene bekövetkezni ahhoz, hogy a tavaszi „hadjárat” nem folytatódjon. A bélapátiak a szalókiaknak okoztak kellemetlen pillanatokat, de a tárkányiakkal nem tudták felvenni a versenyt. Alighanem Makláron is ez utóbbira lehet számítani.

Ősszel 3–1-re győztek a makláriak.

VASÁRNAP, 15.00

EGERSZALÓK (9.)–GYÖNGYÖSHALÁSZ (6.)

Egerszalók. V.: Varga László (Pádár, Forgó)

A csapatok közötti hatpontos különbséget háromra szeretnék csökkenteni a szalókiak. A halásziak viszont inkább felfelé néznek, így számukra az lehet a reális cél, hogy a dobogósok mögött legjobb pozíciót negszerezzék. Ehhez viszont idegenben is győzni kell. Czene Leventééknek akkor lesz erre a legnagyobb esély, ha hátul nem dobják a hibákat.

Ősszel 2–2-es döntetlennel zártak a csapatok.

SZABADNAPOS: Beton-Termék Felsőtárkány (1.)

A MARSHALL-ASE–FÜZESABONY mérkőzés beharangozója megtekinthető itt.