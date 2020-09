Talpra állt az FC Hatvan csapata

A Gyöngyösi AK csapata sorban negyedik meccsén harmadik győzelmét aratta, az FC Hatvan hérom vereség után állt talpra, míg az Eger SE ismét döntetlent játszott – mindez az NB III. Keleti csoportjánal 10. fordulójában történt.

FC HATVAN–TÁLLYA KSE 1–0 (1–0)

Hatvan, Népkert Sporttelep, 170 néző. V.: Bodzay Áron (Urgyán A., Czeglédi B.).

HATVAN: Halasi – Labát, Katona R., Gál, Karácsony – Virág – Bartók, Czibolya, Kitl, Lukács – Simon M. Asszisztens edző: Szén László.

TÁLLYA: Tarr – Tóth Sz., Nyitrai, Tóth L., Lavrik, Ohár, Szegedi, Fenyőfalvi, Kelemen G., Bihari, Jano. Edző: Uray Attila.

GÓL: Czibolya (6.).

JÓK: Halasi, Labát, Katona, Gál, Virág, Lukács, ill. senki.

SZÉN LÁSZLÓ: – A putnoki meccshez képest nagyot változott a csapat játéka. Külön örülök annak, hogy végre kapott gól nélkül sikerült lehozni a mérkőzést. A győzelem volt a legfontosabb, a játékosok átérezték a mérkőzés súlyát és csapatként küzdötték végig a kilencven percet. Remélem, hogy ezen az úton tudunk maradni.

URAY ATTILA: – Várok egy olyan ajándékgólra az ellenféltől, mint amilyet mi adtunk a Hatvannak, de úgy érzem, mi soha nem kapunk ilyet. Ma művészet volt rúgott gól nélkül lehozni a mérkőzést, sajnos nem tudunk a saját árnyékunkon túllépni.

GYÖNGYÖSI AK-MÁTRA-BETON–SÉNYŐ 2–0 (1–0)

Gyöngyös, Kömlei Károly Spt., 200 néző. V.: Juhász Dávid (Imrő, Molnár I.).

GYAK: Szalay – Tarnai (Májer, 78.), Bartha, Gohér, Földi – Eichenvalder (Borbély, 59.), Csillik – Gaal (Molnár M., 89.), Márkus, Bartusz – Pölöskei. Vezetőedző: Simon Antal

SÉNYŐ: Gazsi – Bodó, Hadházi (Kelecsényi, 91.), Fenyőfalvi, Barta G. (Molnár M., 57.), Szokol, Boros, Lizák, Páll (Schmidt, 74.), Kapacina V., Orosz. Edző: Imrő László.

GÓL: Gaal (14., 73.).

KIÁLLÍTVA: Molnár M. (82.).

JÓK: Gaal, Pölöskei, Szalai, ill. Lizák, Páll.

SIMON ANTAL: – Jól mentek a fiúk, stabilak voltunk, kezd kijönni a munka, mert egy új csapatot kellett építenünk, most egy ilyen sorozatban vagyunk és reméljük, hogy továbbra is kitart ez a forma.

IMRŐ LÁSZLÓ: – Nagyon vártuk ezt a mérkőzést, ahogy a többi NB III-as csapat is, ugynais ez a feszített tempó sokat kivesz a csapatokból. Fáradtak voltunk a mérkőzésen, nem fizikálisan, hanem fejben, így hiába alakítottunk ki sok helyzetet, nem tudtunk gólt rúgni.

CEGLÉDI VSE–EGER SE 1–1 (0–1)

Cegléd, Zsengellér Gyula Sporttelep, 300 néző. V.: Farkas Tibor (Zsákai, Pogonyi).

CEGLÉD: Mikler – Bagó, Tóth D., Kuti, Bartos (Majoros, 90.), Laczkó, Polyák, Takács (Papp Gy., 59.), Kovács L. (Herczeg, 59.), Juhász Gy., Markó. Edző: Makrai László.

EGER: Nacsa – Hegedűs D., Vaskó, Nemes, Gresó (Antal, 92.), Kis G. (Vajda, 65.), Géringer, Pál (Deli, 73.), Debreczeni, Katona A., Olasz D. Edző: Sütő Szilárd.

GÓL: Laczkó (71.), illetve Pál (22.).

JÓK: Juhász Gy., Bagó, Polyák, Markó, Laczkó, ill. senki.

MAKRAI LÁSZLÓ: – Sajnos egy újabb elkerülhető gólt kaptunk, de ebből is fel tudtunk állni, és a csapat megérdemelt volna három pontot.

SÜTŐ SZILÁRD: – Az első félidőben jobb teljesítményt nyújtottunk, mint a Cegléd, megszereztük a vezetést, illetve megvoltak a helyzeteink. A második félidőben a Cegléd ránk erőltette az akaratát, és ebben a játékrészben a hazaiak nyújtottak jobb teljesítményt. Igazságos a döntetlen, a mostani hétnek a pozitívuma, hogy veretlenül tudtuk lehozni, viszont a szerdai döntetlen fájó. Jól jön most az egy hét, ami közben nincsen hétközi mérkőzés, készülünk a Sajóbábony elleni kupamérkőzésre.

További eredmények

DVSC II.–SBTC 2–3 (1–1)

Kisvárda II.–Tiszakécske 1–4 (1–0)

Sajóbábony–Balassagyarmat 1–3 (1–2)

Tiszaújváros–Tiszafüred 4–0 (3–0)

DVTK II.–Mezőkövesd II. 2–1 (1–0)

Jászberény–BVSC 3–2 (2–1)

Füzesgyarmat–Putnok halasztva