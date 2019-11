Világbajnoki negyedik az egri fitneszmodell

A budapesti IFBB Junior Testépítő és Fitness Világbajnokság felvezető kampányában az óriás plakátokon már megismerhették Varga Ildikó Borbálát a sportág iránt érdeklődők.

A 20 éves egri lány aztán a színpadon adott ízelítőt felkészültségéből.

– Nem tagadom, nagyon izgatott voltam, ugyanis mégis csak világbajnokságon, ráadásul hazai közönség előtt állhattam a szakavatott zsűri elé – fogalmazott a Muscle and Brain Team tagjaként, Békefi Brigitta IFBB Elite PRO versenyző útmutatásai alapján készülő Varga Ildikó Borbála. – A Bikini Fitness kategóriában tizenhat versenyző alkotta a mezőnyt. Először a Top 10-es elődöntőbe, majd egyedüli magyarként a Top 6-os döntőbe jutottam, ami azt jelentette, hogy az I-sétámat is bemutathattam. Végül negyedik helyezést sikerült elérnem, csupán egy hajszállal csúsztam le a dobogóról.

A korábbi junior-Eb ötödik fitneszmodell negyedik versenyszezonját tapossa, a sikerek pedig még inkább motiválttá teszik.

– A felkészülés alatt heti hat súlyzós edzésen vettem részt, ami a verseny közeledtével napi kettőre nőtt – avatott be az egri lány. – Éhgyomorra kardiós tréninggel kezdem a napot, majd délután megyek a súlyzós edzésre. Mellette amikor csak tehetem szaunázni járok és heti rendszerességgel masszőrhöz is. Az étrendemet az edzőm állítja össze, a napi öt étkezésem grammra pontosan kiszámított. A verseny közeledtével az adagok is szigorodnak. Mivel Brigi Budapesten él, heti rendszerességgel járok hozzá edzésre és a hétvégi csapatpózolásra.