Andor Évának szüksége van a stresszoldásra

„A pasijaink gyerekkori barátok, így ismertük meg egymást hat évvel ezelőtt. Hamar kiderült, hogy Kori is nyitott, barátkozó személyiség, így hamar szimpatikusak lettünk egymásnak.

Mintha megéreztük volna, hogy fontos szerepet fogunk betölteni egymás életében.

Azóta persze Kori férjhez ment, csak én vagyok renitens!” – mondta a lapnak nevetve Évi.

A cikk azt is írja, hogy a barátnők a kevés szabadidejükben sok közös programot szerveznek. Tavaly például Gyulán töltöttek kettesben néhány napot, az idei vakációt azonban már négyesben, a párjaikkal szervezik. Színházban vagy a jógaórán is heti rendszerességgel találkoznak.

„Táncművész vagyok, Évit pedig a komolyzenei előadások érdeklik, de mindig megtaláljuk azokat az előadásokat, amelyeket mind a ketten szívesen megnézünk együtt.

Az a jó, hogy Évi legalább annyira dinamikus, unatkozni nem szerető és a saját testi és lelki bajaira folyton megoldást kereső ember, mint én.

Ráadásul vannak még olyan közös feladataink, ilyen a gyermekvállalás témája is, amelyek miatt szintén jó vele eszmét cserélni. Ebben a témában ő az, aki sokat segít nekem, például azzal, hogy vitaminokat ajánlott. Én pedig a lelkét gyógyítom” – tette hozzá a Harangozó Gyula-díjas táncművész, aki emellett okleveles jógaoktató is.

Kori a haladó jógaóráin az elmúlt években sokat tett annak érdekében, hogy Évi jobban érezze magát a saját bőrében. Itt találkoztak először, akkoriban jóval stresszesebb élethelyzetben.

„Szükségem volt egy olyan elfoglaltságra az életemben, amikor csak magamra figyelhetek. Ezt jelentette a jóga.

Imádom a munkámat, de ha nem figyelnék, könnyen kimerítene, nem is beszélve a civilizációs idegbajokról, amik nap mint nap érnek, például közlekedés közben.

És persze nem tagadom, ha a párkapcsolatunkban adódnak nehézségek, azt is jó egymással megbeszélni. Már maga a barátság is csodálatos, hiszen ha van az ember életében valaki, aki meghallgat, az gyógyír a lelki bajokra. Szerencsés vagyok, mert a gyerekkori barátnőm mellett most már itt van nekem Kori is. Sajnos a pajzsmirigybetegségem után az orvos azt mondta, hogy amíg nem jók az értékeim, ne hajtsam túl a szívemet, így néhány hónapot kihagytam a jógázásban, de ma már újra tornázhatok. Azóta energikusabb, nyugodtabb, vidámabb lettem” – mesélte Évi.

Legendás barátságok Cameron Diaz és Drew Barrymore: a két színésznő a Charlie angyalai forgatása óta ápol remek viszonyt. Az Instagramon is rendszeresen posztolnak egymásról. Endrei Judit és Mohai Gábor: az egykori bemondók kapcsolata még a nyolcvanas évekre nyúlik vissza. Ha találkoznak, az mindig fejedelmi vendéglátással jár együtt.