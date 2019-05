Ő lett London harmadik magyar díszpolgára

A Kossuth Lajos és Habsburg Ottó után elnyert díszpolgári címmel kiváltságok is járnak: ingyen hajthat át a Tower-hídon, házasodhat a Szent Pál-katedrálisban és temetkezhet is oda. Czakó Borbálát mégis hazahúzta a szíve, csak látogatóba megy az angol fővárosba. Soha nem akart nagykövet lenni, gyermekként egészen más céljai voltak.

– Az édesanyám mindig arra ösztönzött, hogy tanuljunk, olvassunk, érdeklődjünk. Magyar–történelem szakos tanár szerettem volna lenni, de mivel osztályidegenek voltunk, nem mehettem klasszikus gimnáziumba. Az alapvégzettségem autószerelő lett, még kamiont is tudok vezetni! Aztán közlekedési mérnökként diplomáztam – idézte fel a kezdeteket Czakó Borbála a Hot! magazin számára. – Utána egy számítógépekkel foglalkozó nagyvállalatnál dolgoztam, és az Amerikában élő dédmamámnak köszönhetően nagyon jól megtanultam angolul.

Inkább nagy hal lett egy kis akváriumban

A tudásának köszönhetően az asszony hamarosan a New York-i Rockefeller Centerhez került befektetési szakemberként.

– Az iroda előtt leültem egy padra, és elsírtam magam, hogy én, az autószerelő magyar kislány világ egyik legnagyobb befektetőcégénél dolgozhattam egy olyan időszakban, amikor Magyarországon még nem voltak bankok. A férjem elment hajózni, és egyedül neveltem a két gyerekünket. Szegények voltunk, biciklivel jártam, de folyamatosan tanultam – emlékezett Czakó Borbála.

– Aztán, amikor már jól ment, maradhattam volna Amerikában egy nagy akváriumban kis halnak, vagy itthon lehettem nagy hal egy kis akváriumban. Úgyhogy hazajöttem.

Lányai biztatták, hogy legyen diplomata

Pénzügyi területen folytatta, dolgozott Károly walesi herceggel is, aki megalapította az üzleti vezetők fórumát, ahol oktató lett. Sokszor járt Londonban, sok százmillió dolláros tranzakciókat intézett a nagy bankokkal, ismerte a királyi családot és a metropoliszt is. 2007-ben az akkori külügyminiszter megkérdezte az asszonyt, hogy lenne-e londoni magyar nagykövet.

– Az üzletben akkor nagyon jól kerestem, nagykövetként viszont a tíz százalékát sem kaptam volna ennek. A lányaim biztattak, hogy ha kevesebbet kell dolgozni, akkor vállaljam el.

Sok témát kellett ismernie

Mindenkivel tudnia kellett beszélgetni valamiről, ami nem politika: el kellett csevegnie társadalomról, kultúráról, utazásról.

– Sokszor találkoztam a királynővel, amikor különböző alkalmakkor teáztunk. Károly herceggel is nagyon jó volt társalogni. Mindvégig nagyon jó kapcsolatot ápoltam a várossal, így Kossuth Lajos és Habsburg Ottó után megválasztottak London díszpolgárának. A mai napig tartom a kapcsolatot az angol udvarral – büszkélkedett az egykori diplomata, aki annak ellenére is hazatért, hogy díszpolgárként bármikor ingyen áthajthat a Tower-hídon, és a Szent Pál székesegyház is nyitva áll előtte.

Czakó Borbála szívesen tölti idejét fiatalok oktatásával. Különleges életútjáról és ennek tanulságairól a Kósa Erika Akadémia mentorprogramjának keretében beszélt, amely lehetőséget biztosít a fiataloknak, hogy minél szélesebb spektrumon építhessék a kapcsolati tőkéjüket.

Lovakról beszélgettek

A királyi családot nagyon érdeklik a lovak, így II. Erzsébet királynővel a beszélgetések nagy része Magyarországról és az állatokról folyt. – A lányom nemzeti bajnok, emiatt rögtön volt közös témánk – mondta Czakó Borbála.