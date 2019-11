Tragédiák sora kíséri Csuja Imre életét

A színművészt mindenki olyan embernek ismeri, akiből árad a jókedv – pedig folyton krízisbe kerül az élete. A napokban elvesztette a kisebbik fiát, aki pont olyan tragikus módon halt meg, mint 16 évvel ezelőtt a bátyja.

Feldolgozhatatlan családi tragédiák keserítik meg Csuja Imre életét, aki a szomorúság, a depresszió elől – érthető módon – a hivatásába menekül – írja a Hot! magazin cikke alapján a Vasárnap Reggel. Az elmúlt tizenhat évben nem volt olyan nap, hogy ne gondolt volna az 1985-ben született, tragikus körülmények között elhunyt fiára, Gergőre, akinek az elvesztését a mai napig nem tudta feldolgozni, most pedig, hogy a kisebbik fia, Bence is önkezével vetett véget az életének, újabb sorscsapást kell túlélnie.

A két fiatalabb gyermeke tartotta benne a lelket

Imrét és a feleségét annak idején a drámai események még jobban összekovácsolták, egyikük sem roppanhatott össze a fájdalomtól, hiszen a másik két gyereknek továbbra is teljes értékű szülőkre volt szüksége. Fanni és a legkisebb, az akkor mindössze 13 éves Bence is segített nekik feldolgozni a tragédiát. Az édesapa 14 évig hallgatott a családi tragédiáról, ám egyszer csak úgy érezte, hogy ha beszél róla, azzal másoknak és önmagának is segíthet a tragédia feldolgozásában. „Azért kezdtem el, hogy az emberek okuljanak a történetünkből. Ha érzik, hogy valami nem stimmel, azonnal a legjobb szakembert kell felkeresni. Van bennem egy önvád, hogy nem a megfelelő szintű hozzáértő emberhez fordultunk, hanem nevelési tanácsadással kezdtük, és ez nem volt elég” – mondta Imre tavasszal D. Tóth Kriszta Elviszlek magammal című műsorában.

Évekig együtt dolgozott a fiával

A napokban újabb tragédia érte: a kisebbik fia, a 29 éves Bence is eldobta magától az életet. A fiú évek óta az édesapja mellett dolgozott a háttérben; A mi kis falunk forgatásain a stáb sofőrjeként vett részt, de 2016-ban a Tékasztorik forgatásain is alkalmazták.

Jó kedélyűnek ismerték a kollégái, akik ugyanakkor arról is tudtak, hogy Bence komoly belső harcot vívott önmagával.

A Ripost értesülései szerint korábban idegösszeomlása is volt. A végzetes napon, október 10-án sajnos úgy döntött, hogy búcsút mond a világnak. Csütörtök reggel találtak rá a holttestére a Naplás-tó melletti sűrű erdőben. Mellette találtak egy szürke Suzukit, amivel a helyszínre érkezett, és egy kötelet. A nála lévő iratai és a mobiltelefonja alapján azonosították. A BRFK szerint nem merült fel idegenkezűség gyanúja.

Újra a munkája jelentheti a mentőövet

Mint már sokszor, most is egyetlen útja van annak, hogy Imre feldolgozza a feldolgozhatatlant: a hivatásába menekül.

A művész az első fia elvesztése után az Üvegtigris című filmben tért vissza a munkába. Az ebben nyújtott alakításával, majd a jelenleg az RTL Klubon futó A mi kis falunk című sorozat polgármestereként hihetetlen népszerűségre tett szert: bárhová is megy, árad felé a szeretet.

A Jászai-díjas, érdemes művész szerencsésnek tartja magát, hiszen a munkája a hobbija.

„Jó hangulatban lehet jól dolgozni. Hibákat is csak jó hangulatban lehet elkövetni. Búval b*szva nem lehet dolgozni – mondta D. Tóth Krisztinának, akinek azt is bevallotta, hogy nem tudja magát másképpen elképzelni, csak színészként.

– A fájdalmamat bizonyos darabokban pedig ki tudom játszani magamból.”

A lap információi szerint Imre a második fia halála után sem mondta le az előadásait, két nappal később már színpadra állt. Számára ez az egyetlen gyógyulási mód az elképzelhetetlen családi dráma feldolgozásához.