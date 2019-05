Elton John is ott volt a róla készült film premierjén

A kötelező szmoking helyett a hátán ezüst strasszokkal díszített zakóban és szív alakú napszemüvegben érkezett Elton John csütörtök este Cannes-ba a Rocketman bemutatójára, a művet versenyen kívül vetítették a fesztiválon.

Ezt ne hagyja ki! Letiltotta a Facebook a Mediaworks Hungary Zrt. hirdetési fiókjait

Az alkotók szerint „a lehető legtisztességesebb” életrajzi történet, amely a világsikereket egymásra halmozó excentrikus szupersztárra és az AIDS elleni küzdelmére koncentrál, zajos sikert aratott a Croisette-en. Mielőtt a díszvetítés végén felgyulladtak a fények a fesztiválpalota Lumiere-termében, a végefőcímet a közönség folyamatos és ütemes tapsa kísérte, majd a csaknem háromezer néző a kisírt szemű Elton Johnt és a hozzá hasonlóan meghatódott stábtagokat ünnepelte hosszan.

A 72 éves világsztár a film stábjával, köztük házastársával, David Furnish-sel, a film producerével és Dexter Fletcher rendezővel együtt érkezett a vetítésre. A nehezen mozgó énekes azonban nem ment fel a vörös szőnyegen, hanem egy hátsó ajtón sétált be az épületbe, és a lépcső tetejéről mosolyogva üdvözölte a rajongóit és a fotósokat.

Elton John zakójának hátán ezüst strasszokból kirakva a film címe, Rocketman felirat volt olvasható, és a szíve felett egy hatalmas hímzett piros rakéta díszítette az öltönyfelsőt.

Az énekes világsztárrá válását és állandó szövegírójával, Bernie Taupinnal ápolt munkakapcsolatát feldolgozó alkotásban Taron Egerton alakítja Elton Johnt.

A Rocketman műfaját tekintve inkább egy musical és egy életrajzi film keveréke, azt az átalakulást követi nyomon Elton John legkedveltebb dalain keresztül, ahogyan a félénk zongorista csodagyerek Reginald Kenneth Dwightból szupersztár lett Elton Hercules John néven.

Jamie Bell alakítja a szerzőtárs Bernie Taupint, Richard Madden játssza Elton első menedzserét, John Reidet, Bryce Dallas Howard pedig Elton anyját, Sheila Farebrothert testesíti meg.

Elton John és Bernie Taupin 1970-ben készítette el első közös világsikerű albumát, amelynek címadó dala volt a Your song, s amelyet 1976-ig további kilenc lemez követett, köztük olyan klasszikusok, mint a Rocketman, a Crocodile rock, a Bennie and the Jets és a Don’t go breaking my heart. Rövid szünet után a páros 1980-tól ismét együtt dolgozott és folytatta a világsikerű dalok kiadását.

Miközben színpadi fellépései tömegeket vonzottak, a kulisszák mögött a kábítószer, az alkohol és a bulimia határozta meg a mindennapjait.

A fordulópontot az életében és a pályáján is az 1990-es találkozása hozta el egy fiatal AIDS-beteggel, akit haláláig elkísért.

Barátjának, Freddie Mercurynak, a Queen énekesének halálát követően pedig létrehozta az AIDS-ellenes alapítványát.

Fizikai újjászületése a zenei feltámadását is jelentette: több mint 300 millió albumot adott el a világban, 3500 koncertet adott és munkásságát tucatnyi díjjal jutalmazták.

Borítókép: Elton John a Rocketman című film bemutatóján