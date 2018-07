Harry herceg és Elton John együtt harcolnak az AIDS ellen

A brit herceg és a világhírű popsztár kedden az Amszterdamban zajló 22. AIDS-világkonferencián jelentették be az új program indulását.

Az 1,2 milliárd dolláros MenStar pénzalap főleg Afrikában akarja „megtörni a fertőzés körforgását” a fiatal férfiak körében, az egyetlen olyan korcsoportban, amelyben nem csökken, hanem növekszik a HIV-fertőzések száma.

A programban a Szaharától délre fekvő országokban akarják rábírni a fiatal férfiakat arra, hogy védjék meg önmagukat és partnerüket is szex közben. „Ha meg akarjuk nyerni ezt a harcot, a férfiakat is be kell vonni a megoldásba” – mondta Elton John, aki szerint „elfogadhatatlanul” alacsony a 24 és 35 év közötti férfiak hozzáférése a szűréshez és a kezeléshez.

Becslések szerint a Szaharától délre a fiatal férfiak harmadának fogalma sincs arról, hogy hordozza az AIDS kórokozóját.

A 33 éves sussexi hercegnek és a 71 éves popsztárnak külön-külön saját AIDS-ellenes alapítványa is van, Elton karitatív szervezete 1992-es alapítása óta 400 millió dollárt költött a járvány megelőzésére, az érintettek helyzetének javítására. Kedden bejelentett közös kezdeményezésükben szervezetek és gyógyszergyártók vesznek részt.

Elton John kedden Amszterdamban élesen bírálta a kelet-európai országokat, főleg Oroszországot, amelyek – mint mondta – a homoszexuálisok diszkriminációjával akadályozzák a járvány felszámolását.

A zenész szerint a HIV/AIDS az első olyan betegség, amelyet még az ő életében ki lehetne irtani.

Szerinte a megoldás kulcsa a politikusok kezében van, akiknek több emberséget kellene tanúsítaniuk és minden emberrel egyenlően kellene bánniuk. A szexuális kisebbségeket arra szólította fel, hogy legyenek láthatóbbak és folytassák a tiltakozást.

Az ENSZ 2016-os adatai szerint a világon 36,7 millió ember él HIV-vírussal a szervezetében, évente 1,8 millió új esetet regisztrálnak. A nők 60 százalékával szemben a férfiak kevesebb mint fele részesül kezelésben.

