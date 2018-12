Így fest majd a Dzsinn szerepében Will Smith

A Disney, folytatva például A Szépség és a Szörnyeteg és a 101 kiskutya hagyományait, az Aladdinből is élőszereplős filmet készít. A munkák már nagyban folynak, nemrégiben pedig több szereplőt is felfedtek a készülő produkcióból. – írja a Mashable.

Így fest tehát majd Aladdin (Mena Massoud), Jázmin hercegnő (Naomi Scott) és a Dzsinn (Will Smith).

We can show you the world… of Disney’s live-action #Aladdin! Get a shining, shimmering, splendid first look at the reimagined classic in our magical First Look issue: https://t.co/Kwkcdfen5v pic.twitter.com/7NbyiRRcLH

— Entertainment Weekly (@EW) December 19, 2018