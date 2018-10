Egyre népszerűbb a mobilparkolás hazánkban

Az év első nyolc hónapjában 20,6 millió mobilparkolási tranzakció 9,5 milliárd forintos bevételt hozott, a jelenlegi feltételek mellett pedig akár három-négy évig is tartható a 10-15 százalékos éves növekedés – mondta a Veres Mihály, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vezérigazgatója.

A jövőben egyre nagyobb szerep juthat a belépőjegy alapú termékek értékesítésének és a nem közterületi, úgynevezett magánparkolók integrálásának is – nyilatkozta a szakember a Világgazdaság hétfői számának adott interjúban.

Bevezetése óta mennyire terjedt el a mobilfizetés a parkolás terén? Mekkora az aránya a hagyományos pénzbedobással szemben?

Az egységes rendszer 2014-es bevezetése előtt jellemzően csak ott volt opció a mobilfizetés, ahol tisztán üzleti alapon megérte elindítani és fenntartani. Budapesten is kerületenként eltérő volt, hol melyik szolgáltató érhető el, az alacsonyabb forgalmú vidéki parkolókban pedig csak elvétve lehetett vele találkozni. Mivel mindenhol hozzáférhetővé kellett tenni a mobilfizetést, ahol közterületi parkolás van, az addigi 44 zóna száma lényegében azonnal megduplázódott. Azóta is dinamikusan nő a mobilparkolás aránya, van olyan budapesti kerület, ahol már eléri a 80 százalékot, a vidéki nagyvárosokban pedig, mint például Debrecen vagy Miskolc, a 20-24 százalékos részarány csaknem 50 százalékig kúszott fel. Nemcsak a szolgáltatókat integráltuk, hanem nyitottunk egy viszonteladói csatornát is: ha megfelel a feltételrendszernek, egy garázscég ugyanúgy csatlakozhat, mint egy bank vagy egy mobiloperátor.

Hány viszonteladóval működnek együtt?

Huszonhárommal, de a kör egyre bővül, három-négy potenciális partner lényegében folyamatosan a csőben van. Ha valaki viszonteladónak jelentkezik, az megkapja az indulócsomagot, megismeri a technikai kritériumokat és a pénzügyi keretrendszert, teszthozzáféréshez jut. Az átvételi procedúra végén pedig eldöntheti, élesben is csatlakozik-e. Az év végére várhatóan 25-26 viszonteladónk lesz, ugrásszerű növekedésről akkor beszélhetünk, ha újabb szolgáltatásokra is kiterjed majd a rendszer.

Ügyféloldalról mi a különbség, ha valaki a saját mobilszolgáltatóján, egy applikáción vagy közvetlenül a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-n keresztül veszi igénybe a szolgáltatást?

Ez a rendszer szabadsága, a felhasználó dönt, célzott ügyfélszerzési tevékenységet mi nem végzünk. Nem az a feladatunk, hogy minél több felhasználót gyűjtsünk magunk köré, hanem az, hogy minél több szolgáltatást integráljunk, a többit pedig oldják meg a viszonteladók. A szereplők eltérő megoldásokat kínálnak: van például olyan applikáció, amelynél semmit sem kell csinálni, mert a GPS-alapú nyomkövető érzékeli, hogy megálltam egy fizetőhelyen, elindítja a parkolást, ha pedig továbbhaladok, leállítja.

Az SMS-küldés népszerűségét mikor érhetik utol az applikációk?

Másfél éve számottevő növekedést mutatnak az applikációkon keresztül történő mobilparkolások, sokan viszont hiába rendelkeznek régóta okostelefonnal, maradtak a berögzült sms-küldésnél. Arra számítunk, hogy az okosváros-megoldások előretörésével két éven belül mégis megváltozhatnak az erőviszonyok. Ahogy a készpénzhasználat, úgy az sms-parkolás sem tűnik el teljesen, de 2020 után valószínűleg háttérbe szorul.

Hol tart idén a mobilparkolási tranzakciók száma, és mekkora a bevétel?

A jelenlegi feltételek mellett a következő három-négy évben az egyre magasabb bázison is számolhatunk évi 10-15 százalék körüli növekedéssel, ugyanakkor azt is látni kell, hogy a közterületi parkolást önkormányzati rendeletek szabályozzák, a bővülés mértékét nagyban befolyásolhatják, ha fizetőzónát vezetnek be vagy ki, esetleg a díjszabáson változtatnak. Január és augusztus között 20,6 millió tranzakciót regisztráltunk, érezhető az előrelépés, hiszen tavaly az egész évben értünk el 26,5 milliót. Ez bevételben 9,5 milliárd forintos forgalomnak felel meg, szemben a 2017-es teljes 11,6 milliárddal. Ezzel párhuzamosan a parkolóellenőri lekérdezések száma is 16,2 millióig kúszott fel, tavaly 12 hónap alatt volt 21,1 millió. Az említett értékeknél nem árt hangsúlyozni, hogy a nemzeti mobilfizetési rendszeren keresztül létrejött tranzakciók az önkormányzatok és az állam számára megfizetett díjakat takarják.

Borítóképünk illusztráció

Fotó: Shutterstock