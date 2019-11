Kilenc megyei vállalat is bekerült a legnagyobb árbevételű cégek közé

Az árbevételt tekintve nyolc Heves megyei cég került a legnagyobbak közé, nyereségben viszont csak három.

A HVG idén is elkészítette a legnagyobb árbevételű, illetve a legnagyobb nyereséget elért magyarországi vállalatok listáját az előző évi cégbeszámolók alapján. Ahogyan a tavalyi listán, úgy árbevételben ezúttal is a MOL végzett az élen, az olajipari multit pedig az Audi, az MVM, a Mercedes-Benz, illetve a Flextronics követi, hasonlóan az előző évihez. Az első négy helyezett árbevétele meghaladja az ezermilliárd forintot, a MOL-é az ötezermilliárdot, az Audié a kétezermilliárdot is.

A listán szereplő cégek bevétele egy év alatt ötezermilliárd forinttal nőtt, de ebből 1,5 ezer milliárdot csak a tíz, olajjal és gázzal kereskedő vállalat hozott össze, nagyrészt az olaj drágulása miatt. A MOL bevétele emelkedett a legnagyobbat, bő ezermilliárd forinttal. A második legnagyobb, 388 milliárd forintos ugrás az MVM-é. A két legnagyobb vesztes az amerikai holdingközpont döntése alapján 329 milliárd forint mínuszt elkönyvelő GE Hungary Kft., valamint a 88 milliárdos mínusszal záró Teva Gyógyszertár Zrt., a utóbbi viszont egyúttal 141 milliárd forinttal növelte nyereségét.

Az árbevételi toplistán nyolc Heves megyei cég szerepel, amelyek összesen 1099 milliárd forintról adtak számot, ezzel pedig a cégek számát illetően Heves a megyék közt a tizenharmadik, a Top 500-as cégek összárbevételét tekintve pedig a tizedik.

A legelőkelőbb helyen a Robert Bosch Elektronika Kft.-t jegyzik a listán, ezúttal a tizenötödik, ami három hellyel elmarad a korábbitól, viszont árbevétele öt százalékkal, 587 milliárd forint fölé nőtt. Két állami cég, a Magyar Földgázkereskedő, az MVM Partner, illetve még egy monopólium, az Országos Dohányboltellátó került a Bosch elé. Az első százban szerepel a Bosch Automotive Steering Kft. is, öt helyet javított a 197 milliárdos bevételével.

Sokat, majdnem ötven helyet lépett előre a lajstromban a ZF Hungária Kft., az egri váltógyártón kívül még a tulajdonost cserélő Mátrai Erőmű Zrt. került az első kétszáz közé, igaz, huszonkét helyezést visszacsúszott. Kikerült a kétszázból az LKH Leoni, amely ezúttal a 230., hatvan helyezést visszaesett a Johnson Electric is (309.), amelynek árbevétele tizedével csökkent. Több mint félszáz helyet javított az árbevételén is 22 százalékot emelő Vimpex Drink. Újonc a listán az Apollo Tyres, amely 31,447 milliárd forintos bevételével a 401. helyen debütált.

A nyereségi rangsorban már nem szerepelnek annyira előkelő helyen a Heves megyei vállalatok, mindössze három cég került a félezer közé, ezek összesített eredménye is 13,8 milliárd forint, ennél csak három, illetve négy megye teljesített gyengébben. A Robert Bosch Elektronika Kft. 98. helyezett lett 9,24 milliárd forinttal, a ZF Hungária a középmezőnyben végzett (288., 2,827 milliárd forint), míg a Geosol Kft. a 449. helyen debütált 1,714 milliárddal. A két nagyvállalat nyeresége csökkent (egymilliárddal, illetve négyszázmillió forinttal), a Geosolé 1,15 milliárd forinttal emelkedett. Adózott eredményben az OTP Bank Nyert. Végzett az élen 318,3 milliárd forinttal, megelőzve a MOL-t (305,7 milliárd), valamint az Eaton Enterprisest (225,2 milliárd). A rangsorban helyet kaptak a pénzügyi cégek és az adóoptimalizálásra létrehozott vállalatok is.

Hozzáadott értékben a hatvani Bosch 21. lett 72,4 milliárd forinttal, a Mátrai Erőmű pedig a 65. helyezett 30,5 milliárddal.