– Idekerülésemkor kezdődtek az öblítőcsatornák építési munkálatai, amiben én is részt vettem és ehhez bizony fel kellett térképeznem a tavat is. Ehhez rengeteg kapcsolatépítés és terepmunka volt szükséges, amiben a helyi halászok, halőrök, az itt élők, mint a terület jó ismerői segítettek. Ők ismerték a holtágakat, morotvákat és nekik hála teljesen meg tudtam ismerni a tavat. Télen, a fagyott talajon tudtunk bejutni a belső területekre, ahol geodéziai felméréseket végeztünk, hogy megtervezzük az öblítőcsatornákat, amiket szintén télen, a hidegben tudtunk csak építeni. Még nem voltak tapasztalataink, nem tudtuk, hogy jól fognak-e működni. A gyakorlatban bizonyosodott be, hogy árvíz esetén a magas lebegtetett hordaléktartalmú víz a csatornákon bejutva, a tározó felöli végén leülepedett, így ott hordalékkúpok képződtek. Erre jött a mérnöki válasz: víz csak akkor jusson be, ha jó minőségű és alacsony hordaléktartalmú, ezért létrehoztuk a szabályozó műtárgyakat, azaz a ma is látott „csiki-csuki” zsilipeket – mesélte.