Hamisítatlan tűzoltó esküvőn mondta ki az igent a két szerelmes

Közel egy év telt el azóta, hogy Fejes Krisztián tűzoltó őrmester megkérte kedvese, Enikő kezét.

A szerelem még mindig lángol a fiatal pár szívében, múlt szombaton el is jött a nagy nap amikor örök hűséget fogadtak egymásnak. Az esküvő egy igazi „tűzoltó esküvő” volt, mely a tűzoltó gépjármű feldíszítésével kezdődött Bélapátfalván – írja a katasztrófavédelem.

A vőlegény munkaeszközével, a feldíszített tűzoltó gépjárműfecskendővel ment a szomszédos Szilvásváradra a lányos házhoz, a menyasszonyért, onnan pedig együtt indultak az esküvői fotózásra a festői szépségű Szalajka-völgybe, a Fátyol-vízeséshez, majd a Bélkő-hegység lábánál is kattogtak a fényképezőgépek.

Délután, amikor a vendégek is megérkeztek, a násznép Szilvásváradon a menyasszony házához lánykikérésre ment. Azt követően a fiatalok a házasságkötő termemben polgári szertartáson kimondták a boldogító igent, majd onnan kilépve áthaladtak a tűzoltó tömlőből formált „Boldogság kapun”, ezzel jelképesen is egy új szakasz kezdődött közös életükben. A „boldogság kapujának” tartó pillérjeit a tűzoltó bajtársak testesítették meg, ezzel is kimutatva támogatásukat és örömüket az új pár felé. A szertartást követően az ünneplő tömeg Bélapátfalvára a lakodalom helyszínére robogott, ahol kezdetét vette a hajnalig tartó mulatás.