Súlyosan bántalmazta a nőt, fegyházbüntetést kapott a besenyőtelki férfi

Az ügyészi indítványnak megfelelően ítélte fegyházbüntetésre a bíróság azt a 44 éves férfit, aki a vád szerint súlyosan bántalmazta a vele együtt élő nőt besenyőtelki lakásukon.

A Füzesabonyi Járási Ügyészség súlyos testi sértés bűntettének elkövetése miatt emelt vádat egy többszörösen büntetett előéletű férfival szemben azért, mert 2015 októberében közös besenyőtelki lakóhelyükön rátámadt a barátnőjére, akivel előzőleg vitába keveredett – tájékoztatta a Heol dr. Szalóki Zoltán főügyész.

Megtudtuk: a vádlott az ágyra dobta a sértettet, ráült a mellére és ököllel több alkalommal arcon ütötte, majd ezt követően az ágyról a földre húzta. A bántalmazás következtében a nő nem csak a fején szenvedett hámsérüléseket és bevérzéseket, hanem a hátán és a karján is. A férfi a rá mért ökölcsapásokkal eltörte a sértett orrcsontját is.

A vádlottat korábban vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt már több ízben elítélte a bíróság, ezért többszörös visszaesőnek minősül, akivel szemben a Büntető Törvénykönyv rendelkezése szerint a most terhére rótt bűncselekmény miatt kiszabható büntetés mértéke a felével emelkedik, így annak tartama akár négy és fél is lehet. A férfi – az előéletére tekintettel – a törvény rendelkezése folytán a feltételes szabadságra bocsájtás kedvezményéből is ki van zárva.

A bíróságon a vádlott beismerő vallomást tett, ezért az idén nyáron hatályba lépett új büntetőeljárási törvény alkalmazásával lehetőség nyílt arra, hogy a bíróság – a vallomását elfogadva – további bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül, már az első tárgyalási napon ítélettel zárja le az ügyet. A Füzesabonyi Járási Ügyészség az ítélethozatalt megelőző végindítványában fegyházbüntetést kért a vádlottra. A bíróság osztotta az ügyészi álláspontot, és főbüntetésül két év fegyházra ítélte az elkövetőt, akit emellett három évre eltiltott a közügyek gyakorlásától, valamint kötelezett a bűnügyi költségek megfizetésére is.

