Zárjuk be a kaput, az ajtót, az autót! Egy mozdulat, megéri

Sirok polgármestere rendszeresen felhívja a lakosság figyelmét, hogy óvja jobban értékeit. Legutóbb azonban ő maga is pórul járt. Története több, mint tanulságos.

Igen, igen… Nem is tudnám megszámolni, hányszor hívtuk, de akár én is személyesen, hányszor hívtam fel a figyelmet az óvatosságra, az egymásra­ való figyelésre, az ajtók, kapuk zárására. Hányszor értetlenkedtem, miért nem fogadják meg a rendőrség, a polgárőrség vagy az önkormányzat tanácsait. Miért hagyják felelőtlenül szanaszét a dolgaikat az emberek, miért nem zárják be az autójukat, ha csak beszaladnak valahová, miért nem fordítják rá a kulcsot, ha elmennek főzni a konyhába, vagy porszívóznak. Nem beszélve az éjszakára nyitva hagyott kapukról, bejárati ajtókról.

Hát igen. Okos tud lenni az ember. „Okosságára” akkor döbben rá, amikor azt veszi észre, hogy a pénztárcájából hiányzik a pénze. Mennyi is volt benne? Ja, tegnap vettem fel előleget, meg az enyém is ott volt?! Hoppá! Több mint százezer!! Na, kérem, akkor elgyengül az ember térde, megremeg az ina és kiveri a víz! (Jóakaróim most dörzsölik a kezüket, meg is érdemlem).

Hol voltam? Mit csináltam? Kivel voltam? Másfél napja bele sem nyúltam a táskámba! Ilyenkor azért a józan gondolkodás nem nagyon megy. Lassan kirajzolódik, hogy hogyan is történhetett. Na, akkor mit is tegyek? Igen. Rendőrség, jegyzőkönyv, ujjlenyomat, pénztárca-lefoglalás. Nem elég, hogy a pénz elment, oda a majdnem új pénztárca is.

Aztán új információ. Nem is úgy lehetett, ahogy elsőre gondoltam. Nem a munkahelyről. Éjszaka. Besurranás. Na, ne már! Mindig zárjuk az ajtót. Újabb rendőrség, helyszínelés és a döbbenet. A ritkán használt oldalajtó nincs kulcsra zárva. De miért? (Ábel után szabadon: „de miért?!”) Na, miért? Ősszel ott hordtam be a virágokat, a fagy elől, aztán az ajtó meg úgy maradt, záratlanul. Újabb döbbenet, akkor úgy vitték el a pénzt, hogy bejöttek éjszaka, amikor mi otthon nyugodtan aludtunk!!?? Na, most vert ki a víz! Nem azért, mert, hogy félek, de valahogy a tudat! Ott voltak bent! A házunkban, az előszobában vagy a szobánkban is? Nem kívánom senkinek azt az érzést.

És itt jön az újabb figyelmeztetés. De tényleg! Átéltem. Ne éljék át, és csak be kell ­zárni a kaput, az ajtót, az autót. Egy mozdulat. Nem több. Megéri. Higgyék el. Egyébként elfogták az „illetőt”, valahová Sarud környékére való, többszörösen visszaeső. Gyorsított eljárásban négy évet kapott, és nem szabadulhat feltételesen sem. Rozsdásodna rá a műanyag lakat. Itt szeretném megköszönni a helyi rendőröknek a kitartó­ és hatékony munkát. Jó érzés volt az, hogy mind a helyi, mind az egri rendőrök pontosan, körültekintően és humánusan jártak el.

Sokan gondolják, gondoljuk azt, hogy velem ez nem történhet meg. De igenis megtörténhet. Ne történjen, de megtörténhet. Azt is gondolják, gondoljuk, hogy a villám nem csap kétszer ugyanoda. De igen, oda csaphat, akár kétszer is. Higgyék el. Élő példa vagyok rá. Ezentúl inkább a bort prédikálom és azt is iszom.

