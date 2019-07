A kánikula minden szervezetet nagyon megvisel

Az elmúlt hetekben beköszöntött a kánikula, sokszor kúszott jóval harminc fok fölé a hőmérő higanyszála. A nagyvárosokban felállították a párakapukat, rendszeresek a vízosztások is. A hőség komoly megterhelés a szervezetünknek, összegyűjtöttünk néhány jó tanácsot, amivel könnyebben átvészelhető ez az időszak.

Vérnyomás-ingadozás, szédülés, fejfájás, a testhőmérséklet megemelkedése. Ezek a leggyakoribb, kánikula okozta tünetek, amik azt jelzik, a szervezetnek pihenésre és hűsítésre van szüksége. Kiemelten ügyelni kell ebben az időszakban a fokozott folyadékbevitelre, és az sem mindegy, hogy a klimatizált irodákban mennyire állítjuk ilyenkor a hőmérsékletet.

– Ami a legfontosabb kánikula idején, az a folyadék­bevitel, naponta minimum 3–4 litert kell inni. A legjobb, ha nem várjuk meg, hogy szomjasak legyünk, hanem rendszeresen iszunk. Akik idült szívelégtelenségben szenvednek, azoknak azonban sok lehet a négy liter folyadék, nekik a megszokottnál körülbelül fél-egy literrel ajánlott több vizet fogyasztani – mondta el portálunknak dr. Szilágyi Attila. A Markhot Ferenc kórház kardiológus főorvosa hozzátette, azoknál, akik valamilyen vérnyomáscsökkentőt szednek, gyakori, hogy nyáron mérsékelni kell a gyógyszeradagot. Az érintetteknek mindenképpen rendszeresen mérniük kell a vérnyomásukat, és legalább a háziorvosukkal egyeztetni a megfelelő dózisú gyógyszerről. Mint mondta, a szívelégtelenségben szenvedőket kifejezetten megviseli a hőség, nekik különösen ügyelniük kell magukra.

A szakember szólt a melegben való munkavégzésről is. Ilyenkor kerülni kell a tűző napon tartózkodást, árnyékos, jól szellőző helyen tanácsos csak a szabadban dolgozni. A klimatizált irodákról kifejtette, figyelni kell rá, hogy a kintinél maximum tíz fokkal legyen bent alacsonyabb a hőmérséklet, és hogy ne közvetlenül a testünket érje a klíma által kifújt, hűvös levegő. Ugyanezek érvényesek az autók klímáira is. Mind a szabadtéri, mind az irodai munka esetében kánikula idején fáradékonyabb az ember, ezért érdemes többször pihenőt tartani.

Szilágyi Attila felhívta a figyelmet néhány kirívó tünetre is. Mint közölte, a szapora szívdobogás jelezhet kiszáradást, ez komoly figyelmeztetés a szervezet részéről. A zavartság, dezorientáltság hőgutára utal, ez már azonnali orvosi ellátást igényel, ahogyan az eszméletvesztés is. Utóbbi esetén az ájult embert azonban nem szabad felültetni, felállítani, hanem a segítség megérkezéséig fekve kell hagyni, leárnyékolni és megemelni a lábát. Ha a tudata rendeződik, akkor szabad inni adni neki, egyébként tilos, hiszen ájult állapotban akár fulladást is okozhat az itatás.