A közös önkormányzati hivatalok előnyösek a községek számára

A járásban jelenleg három közös önkormányzati hivatal működik, ám a települések közötti „mozgás” eredményeként január elsejétől csak kettő marad.

A közös önkormányzati hivatalok bevezetése nem új keletű, Hatvan térségében is több ilyen működik. Eredetileg a legkisebb települések megsegítésére hozták létre ezeket, így kapcsolódott az alig ezres lélekszámú Kerekharaszt Hatvanhoz, a nem egészen hatszáz lakosú Nagykökényes pedig Herédhez. Ám, hogy a nagyobb községek is jól működhetnek ebben a formában, azt jelzi a két­ezres lakosságszámot éppen a közelmúltban átlépő Rózsaszentmárton és a valamivel kétezer alatti népességű Zagyvaszántó közössége. A következő hetekben pedig újabb átalakulások várhatók.

Szabó Zsolt országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) szerint az elmúlt évek bebizonyították, hogy az együttműködés pénzügyi biztonságot, stabil gazdálkodást jelent, közös sikerekkel jár egyes pályázatokat illetően, ezért dönt egyre több helyhatóság úgy, hogy e formában képzelik el a jövőt.

A mostani ­önkormányzati ciklusban új tagtelepüléssel gazdagodik a Rózsaszentmárton központú, Zagyvaszántóval közös önkormányzati hivatal: 2020 január elsejétől Szűcsi is csatlakozik, ami azzal jár, hogy a három helység együttes lélekszáma 5600 lesz, ami némiképp meghaladja a közeli kisváros, Lőrinci népességét is. Az ünnepélyes alakuló ülést december 9-én, hétfőn tartják meg az önkormányzatok képviselői, s a tervek szerint ekkor tárgyalnak a társulási megállapodásról, az alapító okiratról, valamint a szervezeti és működési szabályzatról is.

Sipos Jánosné, a gesztor Rózsaszentmárton polgármestere azt mondta: mivel a Zagyvaszántóval immár öt éve fennálló együttműködés bebizonyította, hogy az akkori döntés helyes volt, most örömmel fogadták a szűcsiek közeledését. A kapcsolatból valamennyi fél profitálhat – tette hozzá.

A döntés közigazgatásilag annyi módosítással jár, hogy Szűcsi – igazodva az országgyűlési körzethatárhoz – a Gyöngyösi járásból átkerül a Hatvani járásba.

A jövő év január elsejétől Kerekharaszt is vált: a Hatvani Közös Önkormányzati Hivataltól a Heréd–Nagykökényes Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozik.

– A döntésnek pénzügyi okai vannak – közölte Szabó Ádám haraszti polgármester. Elmondta: korábban az állami finanszírozás elég volt a Hatvannal való együttműködéshez, ám miután a szomszédos város adóbevételi potenciájának a növekedése miatt a támogatás megszűnt, a kistelepülésnek nem érte meg fenntartani e kapcsolatot. Azzal, hogy Herédhez csatlakoznak, ismét állami többletforrásra számíthatnak. Hangsúlyozta, hogy ezzel a falujabeliek nem járnak rosszul, hiszen minden ügyes-bajos dolgukat helyben intézhetik, sőt, a hivatali kirendeltség munkáját a jövőben aljegyző is segíti.