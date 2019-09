Buszbérlettel, ösztöndíjjal is segítik a családokat a tanévkezdéskor

A tanévkezdés minden család számára komoly anyagi megterhelést jelent, hiszen új ruhákat, tanszereket kell a gyermekek számára vásárolni. A térség ­településein éppen ezért igyekeznek megkönnyíteni az iskolakezdést a családoknak, amennyire csak lehet.

– Minden évben támogatjuk szeptemberben a családokat, hiszen az iskola-, de még az óvodakezdés is komoly pluszkiadást jelent. Az óvodások húszezer, az általános iskolások harmincezer, a középiskolások negyvenezer, a felsőoktatásban tanulók pedig ötvenezer forint egyszeri támogatást kapnak – mondta el Czipó László tarnaszentmáriai polgármester.

Egerbaktán az anyagi jellegű segítségen felül az általános és középiskolai tanulók számára autóbuszbérletet is vásárol az önkormányzat. Ezzel kapcsolatban Varga Tibor polgármester úgy fogalmazott, néhány éve, miután be kellett zárni a helyi iskolát, fontosnak érezték, hogy átvállalják a tanintézménybe való eljutás költségét a családoktól, ezért minden iskolai hónapban az önkormányzat veszi meg a buszbérletet a gyermekeknek. Ezen­felül az általános és középiskolásokat tanévkezdéskor tízezer forinttal, a felsőoktatásban tanulókat húszezer forinttal, míg az óvodásokat ötezer forinttal támogatják.

Egerszalókon szintén hosszú esztendők óta jár minden helybeli gyermeknek az egyszeri beiskolázási támogatás, de a településen rendhagyó módon még ösztöndíjprogram is működik. Ennek keretében pedig a helyi lakcímmel bejelentett, kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók minden hónapban kaphatnak támogatást, persze, ha megfelelnek a pályázati kiírásban foglaltaknak.

Iskolalátogatási igazolást kérhetnek

A gyermekes családoknak a lakóhelyük hivatalában kell érdeklődniük, hogy biztosít-e tanévkezdési támogatást az önkormányzat. Számítani kell arra, hogy a felsőoktatásban tanulóktól hallgatói jogviszony igazolást kérhetnek, van, ahol a gyermek személyi iratait is be kell mutatni. Azokban a helyiségekben, ahol pedig elérhető valamilyen rendszeres havi ösztöndíj, a tanuló bizonyítványát, és esetleg egyéb tanulmányi vagy sportsikereiről szóló oklevelét is be kell mutatni. Érdemes érdeklődni, hogy az egyszeri támogatáshoz kell-e valamilyen formanyomtatványt, igénylőlapot benyújtani, nehogy valaki emiatt maradjon le a támogatásról, melyet általánosságban szeptember végig szoktak kiosztani.