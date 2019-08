Ha zajos a szomszéd, jobb vele tisztázni a problémát

Egy egri olvasónk a minap egy társasházakban gyakori problémával fordult hozzánk. Elmondása szerint a szomszédjuk rendszeresen zajong éjszaka az otthonában, és olyan is előfordult már, hogy az éj során ok nélkül becsöngetett másokhoz, több lakó életét is megkeseríti. Megkérdeztük, mit lehet tenni ilyen vagy ehhez hasonló konfliktusok esetén.

Ezt ne hagyja ki! Ha a Balatonon vagy. Vagy ha oda készülsz. Vagy egyszerűen csak szereted a magyar tengert. Klikk ide és mentsd is el: likebalaton.hu! Jellemzően akkor fordulhatnak a jegyzőhöz az emberek, ha úgy gondolják, a szomszédjuk zavarja őket a nyugodt életvitelben. Hangoskodik, vagy számukra közvetve vagy közvetlenül valamilyen kárt okoz. Például kizárja a tulajdonostársakat a közös használatú helyiségekből, vagy korlátozza azok használatát, hulladékot halmoz fel az ingatlanban, esetleg nem megfelelően tartja háziállatát – tájékoztatta lapunkat dr. Nagy-Holló Eszter Júlia. Az egri polgármesteri hivatal jogi és hatósági irodája jogi csoportjának vezetője hozzátette, a zavarás sokféleképpen megvalósulhat, minden tényállást külön megvizsgálnak. Első lépésként az ügyintéző azt deríti ki, hogy van-e hatásköre az adott eset elbírálására. – Ha hangoskodással zavarja egy lakótárs a másikat, csendháborítás miatt a járási hivatal jár el, beázás, csőtörés esetén pedig a hibaelhárítás a közös képviselő hatásköre. A kártérítési igényeket – ha nincs megegyezés – polgári peres úton rendezhetik a felek. Amennyiben a bejelentés megalapozott, a jegyző hivatalból megindítja az eljárást. Ha egy adott zavaró tevékenység nem hulladékgazdálkodási vagy állatvédelmi hatáskörben kezelendő, akkor a jegyző jellemzően birtokvédelmi hatáskörben jár el, ilyen például a korábban említett közös helyiségek használatával kapcsolatos gond – mondta a csoportvezető. Arról is szólt, a birtokvédelmi eljárásra más szabályok vonatkoznak, mint az előzőekben említett procedúrákra. A birtokvédelem minden esetben kérelemre indul, melyben a kérelmezőnek kell bizonyítania a birtoksértést, és illetékfizetési kötelezettséggel is jár. Fontos tudni azt is, hogy sok problémát elkerülhetnek a lakók, ha a társasház szervezeti és működési szabályzatában meghatározzák az adott tevékenység végzésének feltételeit, vagy tiltását. Ezek például az állattartás vagy szálláshely üzemeltetése. Dr. Nagy-Holló Eszter Júlia a szankciókról is szólt. Szavai szerint általában az eljárás alá vont személyt kötelezik, hogy tartózkodjon a zavaró tevékenységtől, vagy adott esetben valamilyen cselekmény elvégzésére. Az ágazati jogszabálytól függ, hogy emellett kötelezően, vagy mérlegelési jogkörben szabnak-e ki bírságot. – A gyakorlatunkról elmondható, hogy elsősorban a zavarás megszüntetésére törekszünk, ezért sokszor nem a bírság az, amely megoldja a problémát, hanem a kommunikáció az ügyfelekkel. Szerencsére sok esetben elegendő, ha a szomszédot felhívjuk, vagy kötelezzük a cselekmény elvégzésére, az ügyfelek legtöbbször együttműködők. Éppen ezért arra biztatnánk a lakosságot, hogy próbálják először a szomszédjukkal megbeszélni a konfliktust, mert sok esetben tapasztaljuk, a másik fél nem is tud róla, hogy zavarja valamivel a mellette élőt, és kötelező határozat nélkül, az eljárást megindítását követően már törekszik a helyzet megoldására – zárta szavait a szakember. A kommunikáció a megoldás kulcsa Megkerestük a témával kapcsolatban Botkáné Németh Ibolyát, egy egri társasház közös képviselőjét is. Mint mondta, ő is sokszor tapasztalja, ahelyett, hogy a szomszédok jeleznék a problémájukat a lakótársuknak, hajlamosak inkább a közös képviselőre, vagy éppen a hatóságokra hárítani annak megoldását. – Sokszor kérem a hozzám fordulókat, hogy a nézeteltérést először próbálják tisztázni a másik érintett féllel, hiszen tényleg sok esetben előfordul, hogy a baj okozója nem is tudja, zavarja a lakótársakat. Egy közvetítő bevonása inkább elmérgesítheti a viszonyt, a legtöbb gondot egy gyors négyszemközti beszélgetéssel meg lehet oldani. Azzal, ha bevonunk egy harmadik felet, nem lehet elkerülni a konfliktust – részletezte Botkáné Németh Ibolya. Hozzátette, a közös képviselőnek nincs hatósági jogköre, az ügyek békés rendezését helyezi előtérbe a vitás felek között. Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock