Hatalmas méhraj ijesztette meg a lakosokat – Videókkal

Többórás művelet után mentették meg a méheket Egerben. A rovarok ideiglenesen karanténba kerülnek, egy év után pedig egy méhészetben élhetnek tovább.

Intenzív méhrajzás miatt érkezett bejelentés szerda kora délután az Agria Speciális Mentő- és Tűzoltócsoporthoz. Az egri Napsugár-köz ligetes területén, egy törpefenyőre többezer rovar fészkelte be magát csoportosan, és ideiglenesen okozott kisebb riadalmat a környéken lakóknál. A bejelentés után nem sokkal a mentőcsoport két „darázsvadász” munkatársa autóval érkezett a helyszínre, hogy nekilásson a méhek mentésének, egyszersmind eltávolításának. Megtudtuk: a rovarok a helyszíntől mintegy három kilométerre található méhtelepről érkezhettek a Napsugár-közbe.

A mentés első lépéseként a darázsvadászok szakszerűen vízzel permetezték le a törpefenyőn gyülekező méhrajt, majd a levendula füstölőt is bevetve tüzet szimuláltak, hogy ezzel egyfajta pánikhelyzetet idézzenek elő a szárnyas rovaroknál. A mintegy 25-30 ezer méh pillanatok alatt ösztönösen reagált, és az anyakirálynőt követve lassacskán elkezdett berepülni a fenyő ágaira helyezett rajbefogó ládába.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A többórás mentés után a fenyőről eltávolított méheket karanténba szállították. A biztonságosan elkülönített helyszín mintegy egy évig fog majd a méhek otthonául szolgálni, ezt követően valamelyik méhészetben élhetnek majd tovább.

A mentőcsoport munkatársától, Varró Attilától megtudtuk, hogy a hasonló rajzások egyáltalán nem ritkák a nyári időszakban, és még másfél hónapig több hasonló jelenségre is számíthatunk. Hozzátette, hogy napjainkban különösen népszerű a méhek tartása, és sajnálatos módon az is gyakori, hogy egyesek megpróbálják ellopni a hasznos, intelligens rovarokat.

Varró Attila azt is elárulta, hogy a most sikeresen „megmentett” 25-30 ezer méh még nem is számít kirívóan nagy rajnak. Portálunknak felidézte azt a nem mindennapi esetet, amikor jó egy évvel ezelőtt több mint négy órán át dolgoztak a méhek mentésén. Akkor 60 ezernél is több rovar kezdett el rajzani, de végül azzal a feladattal is sikerrel megbirkóztak a darázsvadászok.