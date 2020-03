Heves megyeiek Angliában: leállt az élet, mennyiségi limit a boltokban

A koronavírus-járvány rohamos terjedése nemcsak hazánkra, hanem számos más országra is hatással van. Cikkünkben Angliában élő Heves megyeiek mesélik el, hogyan birkóznak meg a járvány adta veszélyhelyzettel, és milyen hatással van ez a mindennapjaikra.

Magyarország a csoportos megbetegedések szakaszába lépett. Ez azt jelenti, a koronavírus-fertőzés közösségben, személyes érintkezések útján terjed, s a vírus már bárhol és bárkiben jelen lehet. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. Kíváncsiak voltunk, más országokban hogyan élik meg a járvány okozta nehézségeket.

A hevesi származású Molnár Ádám 2014 szeptemberében költözött Angliába, kezdetben Frilshamben, jelenleg Readingben él, egy órányira Londontól.

– Angliában viszonylag könnyű követni az eseményeket, hiszen a telefonunkra szinte óránként jönnek a legfrissebb hírek, adatok. A legutóbb bevezetett óvintézkedésekről SMS-ban kaptunk értesítést. Az üzletek nyitva tartása nagyban megváltozott, bizonyos termékeket csak limitált számban lehet vásárolni és bezárták a nagyobb létesítményeket, például az edzőtermeket, s lemondtak rengeteg leszervezett programot.

Ádámtól megtudtuk: a mindennapjai teljesen megváltoztak. Éttermi menedzserként a munkája szünetel, így otthon tud maradni a karantén ideje alatt. Az állam hozzájárul és támogatja mindazokat, akik elvesztették munkájukat, s ez sokak számára jelent vigaszt.

– Az olyan ember számára mint amilyen én is vagyok, a munka hiánya talán a legnagyobb probléma – emelte ki. – Ilyen helyzetben valóban több időt tudunk fordítani más dolgokra, amik leköti az embert, azonban hosszú távon ez nem biztos, hogy működni fog. A mindennapi élet egy része, mint például a barátokkal, rokonokkal való időtöltés és az utazás is egy időre háttérbe szorul. Az ismeretlen helyzet és kilátástalanság nagyon frusztráló, nehéz így bármit is tervezni. Biztos elcsépelten hangzik már, de aki teheti, tényleg maradjon otthon! Ez most a legbiztonságosabb. Gondolnunk kell idősebb szeretteinkre, s védeni kell a környezetünket. Fontos kiemelni és megköszönni az egészségügyi dolgozók munkáját is, hihetetlen mennyiségű óraszámban végzik munkájukat, amiért az emberek Angliában nagyon hálásak.

Az egri Lengyel Gitta jelenleg egy kisvárosban él nem messze Londontól, Frimleyben. A koronavírussal fertőzöttek számának alakulását nem követi nyomon, amit azonban biztosan tud, napról napra nő. Az étterem, ahol dolgozik két hete jelentette be, hogy be kell zárniuk.

– Már ezt megelőzően is érezhető volt a forgalom csökkenés, sokan csak elvitelre kértek ételt – kezdte Gitta. – Ezt követően még üzemeltünk, de már csak elvitelre lehetett rendelni. Ezt úgy tudtuk kivitelezni, hogy az étterembe az összes széket, asztalt és evőeszközt elpakoltuk. A vendég online rendelt vagy bejött személyesen, de az elkészült rendelését az ajtón kívül kellett megvárnia, és egyszerre csak hat vendég tartózkodhatott az épületben. Két nappal később azonban bezártunk, de a cég megnyugtatott minket, hogy senki nem veszíti el az állását. Az elkövetkezendő négy hétben kapjuk a heti 40 óra utáni fizetésünket, utána pedig ennek a 80 százalékát.

Megtudtuk: jelenleg az utcára kimenni csak boltba, nagyon fontos esetekben, illetve dolgozni lehet.

– Úgy tudom, ha egy helyen egyszerre két embernél több tartózkodik, akkor pénzbírsággal büntetnek. Szinte csak az élelmiszerboltok és gyógyszertárak vannak nyitva, az éttermek 90 százaléka bezárt, a maradékban pedig csak elvitelre lehet rendelni. Se kiülni, se beülni nem lehet sehova, napi egyszer testmozgás céljából el lehet hagyni a házat, ilyenkor kimegyek futni a kutyával. Én a bezártságon kívül eddig nem érzek hatalmas problémát. A boltok most már rendben vannak, nagyjából mindent be lehet szerezni a tojás kivételével. Az egészségügyi dolgozók minden hétfőn, szerdán és azt hiszem szombaton 8-tól 9-ig mehetnek vásárolni úgy, hogy ebben az időpontban csak ők tartózkodhatnak az üzletekben. Mivel nekik rengeteget kell dolgozniuk, van, hogy már csak a lerabolt áruházakba tudnak bemenni. Ezzel az intézkedéssel is próbálnak nekik segíteni. Amikor kiviszem a kutyát sétálni, rengeteg idős embert látok a parkban. Úgy érzem, egyáltalán nem veszik komolyan a kialakult helyzetet. Mindenkinek csak azt tudom tanácsolni: maradjanak otthon. Legyünk túl ezen minél hamarabb!

