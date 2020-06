Magyarokkal telnek meg a Heves megyei szálláshelyek

Alaposan átírta a szállásadók naptárát a koronavírus-járvány, rengeteg vendég lemondta ugyanis a tervezett nyaralást. A korlátozások feloldása óta érkeznek már az új foglalások, de továbbra is akad olyan, aki inkább törli a vakációs programot.

Poroszló a Tisza-tó régiójának egyik turisztikai célpontja, pihenési, sportolási lehetőségekben és gasztronómiai élvezetekben is bővelkedik. Minden nyáron felpezsdül az élet a télen álmos kicsi faluban. A Tisza-tavi Ökocentrumban is a tavalyi rekord megdöntésére készültek még a járvány előtt, ám ez most aligha tűnik megvalósíthatónak.

A falu más években tavasztól őszig zsong a turistáktól, télen viszont a legtöbb vendéglátó abból tartalékból él, amit nyáron termelt. Hasonló a helyzet a szállásadóknál is: sokaknak ebből futja például a januári rezsire is. A település központjában található Piros Ponty Panzióban foghíjas még a beosztás a főszezonra, de az utóbbi két hétben emelkedett a foglalások száma.

– Hét szoba áll a vendégek rendelkezésére, s ­többnyire már nincsenek szabad helyek a főszezon hétvégéin. Rengetegen szabadságon voltak a vírushelyzet alatt, emiatt a hétköznapok most kevésbé népszerűek. Sokat csörgött a telefon a korlátozások lazítása óta, és volt olyan is, akinek már nem tudtunk szabad szobát ajánlani. Ez kevés ahhoz képest, hogy általában telt házzal működünk nyaranta. Lemondásunk viszont kevés volt. Kedvelnek minket, sok a törzsvendég is, így inkább a dátum módosítását kérték, csak az állt el az utazási tervétől, aki nem talált más megoldást nálunk. Mivel jakuzzi és szauna is működik, így egész évben nyitva tartunk, s a hideg időben sem unatkoznak nálunk – árulta el dr. Árvai Judit tulajdonos.

Az amatőr sportversenyek is vonzó eseményei a vidéki turizmusnak, hiszen egy-egy ilyen megmérettetés megtölti a helyi szállások nagy részét, az ilyen rendezvények zömét pedig később megtartják.

A Mátrában is vegyes tapasztalatokkal futottak neki a júniusnak, habár a hegység környezetében nem csupán a melegebb évszakokban jelentős a turizmus. Gyöngyös számított az ország harmadik legnépszerűbb városának az első negyedévben a Magyar Turisztikai Ügynökség legfrissebb adatai szerint. A várostól hét kilométerre, a történelmi borvidék szívében terül el az erdővel és szőlőültetvényekkel körülvett Csókás Birtok Borászat és Pálinkafőzde.

– Minket is megviseltek a bevezetett korlátozások, minden környékbeli szállásadónak nagy kiesés volt ez. Nehéz jó munkaerőt találni, így igyekeztem úgy megoldani a helyzetet, hogy ne kelljen létszámot csökkenteni. Nálunk nyáron minden szempontból telt ház van, de a forgalom most csupán a fele a sokéves átlagnak. A külföldi vendégek teljesen elmaradnak, várhatóan csak a belföldi nyaralókra számíthatunk egy ideig. Az őszi szezon most még nem mutatkozik jelentősnek, augusztus után a következő időszak, amire sok előjegyzésünk van, az a szilveszter. Igaz, ez még változhat – bizakodott dr. Nagy Tibor tulajdonos.