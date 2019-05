Magam is jól emlékszem a mákos guba parára, a görbülő uborka üldözésére.

Tanulságos összeállítást olvastam ez egyik internetes portálon arról, hogy az elmúlt pár évben mennyi álhír jelent meg, és virult napokig a magyar sajtóban az Európai Unió állítólagos tiltásairól. Magam is jól emlékszem a mákos guba parára, a görbülő uborka üldözésére. No meg a hírre, miszerint a gazdáknak játékokkal kell szórakoztatniuk a sertéseket a disznóólakban, s az a jó ideig tévesen keringő információ is nagy indulatokat váltott ki, hogy betiltják a házi disznóvágást. Pár éve az akácosaink kiirtásával fenyegettek, aztán a lángos is veszélybe került az álhírek szerint. Egyik sem volt igaz. Ennyi példa talán elég ahhoz, hogy nézzük meg alaposan, honnan tájékozódunk.

