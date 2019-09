Novák Katalin: A gyöngyösi városvezetés nem volt nyitott az együttműködésre

Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkárral egyeztetett Klausmann Viktor, a Városom, szeretlek Egyesület és a Fidesz-KDNP közös gyöngyösi polgármesterjelöltje szerdán.

Programjuk zárásaként közös sajtótájékoztatót tartottak, ahol Novák Katalin hangsúlyozta, Gyöngyös egy fantasztikus adottságokkal rendelkező város, de van tere a fejlődésnek. Ehhez egy olyan városvezetésre lenne szükség, mely a gyöngyösiek érdekében nyitott a kormánnyal való együttműködésre – olvasható Városom, szeretlek Egyesület sajtóközleményében.

Novák Katalin a Klausmann Viktorral való egyeztetésről szólva elmondta: Gyöngyös egy remek adottságokkal bíró város, mely rosszul vagy egyáltalán nem él a lehetőségeivel. Hangsúlyozta: Magyarország kormányának családpolitikáját helyi szinten lehet erősíteni és lehet gyengíteni is. Lehet hozzátenni és lehet elvenni belőle, s lehet olyan adminisztratív korlátokat felállítani, melyek miatt például egy gyöngyösi család keveset érzékelhet a kormány nyújtotta lehetőségekből. Sajnálatos példa erre Gyöngyösön az is, hogy az önkormányzat nem tud elegendő építési telket biztosítani a fiatal családalapítók számára, ahol az állami támogatások segítségével építkezhetnének. Véleménye szerint megfáradt a jelenlegi gyöngyösi vezetés, nem invesztálnak kellőképp a városba, s nincsenek a családok mindennapjait megkönnyítő fejlesztések és intézkedések sem. Mint mondta, bízik abban, hogy a jövőben olyan vezetése lesz a városnak, mely teret enged a fejlődésnek, nyitott lesz a kormánnyal való együttműködésre, s nem azzal szemben dolgozik. Gyöngyösnek egy olyan polgármesterre van szüksége, aki nemcsak arra vár, hogy a kormány kezet nyújtson felé, akinek vannak önálló ötletei, javaslatai, fejlesztési elképzelései. Novák Katalin úgy fogalmazott, Klausmann Viktor egy olyan ember, aki képes tenni azért,

hogy az elképzeléseit, terveit és céljait meg is valósítsa, s egy olyan régióközpontot hozzon létre a Mátra kapujában, mely az itt élők és a turisták számára egyaránt vonzó. Amennyiben a gyöngyösiek október 13-án bizalmat szavaznak neki, Magyarország kormányával közösen dolgoznak majd a gyöngyösi családokért.

A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár emlékeztetett arra, Magyarország kormánya 2010 óta következetesen építi családpolitikáját, bevezették a családi adókedvezményt, az otthonteremtési programot, a babaváró támogatást, a nagycsaládosok pedig anyagi segítséget igényelhetnek az autóvásárláshoz is. A Családvédelmi Akciótervben meghirdetett támogatások közt szerepel a jelzáloghitel-elengedés is, ezeken felül a két gyermeket vállaló nők diákhitelének felét, a háromgyermekes nők diákhitel-tartozását pedig teljesen elengedik. Úgy fogalmazott, széles a tárháza azon lehetőségeknek, melyekkel a felelős módon gyermeket vállaló, családot alapító fiatalokat támogatják.

Klausmann Viktor arról szólt, hogy eddig több mint 1000 kérdőívre adott válasz érkezett egyesületükhöz, s pontosan látják, melyek a megoldásra váró feladatok a városban. Városfejlesztési programjukat, konkrét vállalásaikat hamarosan írásban, számonkérhető módon fogják eljuttatni a gyöngyöseikhez. Kiemelte, az egyik fontos kihívás éppen az, hogy a helyi, családalapítás előtt álló fiataloknak olyan lehetőségeket teremtsenek, melyek révén azt érzik, van miért itt élniük vagy van miért visszatérniük Gyöngyösre.