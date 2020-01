Rangos elismerésben részesült a felsőtárkányi művelődési ház

Az elmúlt évek a minőségfejlesztés jegyében zajlottak a Felsőtárkányi Művelődési Házban. A kulturális intézmény tavaly is változatos, színvonalas programokat kínált látogatóinak. Sikeresen szerepelt az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyik rangos szakmai pályázatán, így kisebb településen levő intézményként Heves megyében elsőként kapta meg a Minősített Közművelődési Intézmény címet. Buzás Eszter intézményvezetőt kérdeztük.

A pályázat célja a közművelődési tevékenységet végző intézmények minőségorientált működésre ösztönzése és a ­közművelődési minőségfejlesztés területén elért eredmények elismerése. E tevékenység minőségbiztosítási rendszere megkívánja a szervezetektől a hatékony feladatellátás mellett azt is, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék a benne részt vevők igényeit. Ezeket a célokat szolgálták a kiírt pályázatok is. A Minősített Közművelődési Intézmény cím a kiemelkedő teljesítményt nyújtó közművelődési intézményeknek adományozható, ezt nyerte el a felsőtárkányi művelődési ház. Buzás Eszterrel az elmúlt év programjairól beszélgettünk, amelyek hozzájárultak a cím elnyeréséhez, illetve a jövő tervei is szóba kerültek.

– A településen korábban a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ a régi művelődési ház utódjaként látta el a közművelődési programok szervezését, lebonyolítását. Ám a törvényi változások után 2012-ben szétvált a köznevelés és a közművelődés. Ekkor hívtuk életre az önálló Felsőtárkányi Közművelődési Intézményt. A legutóbbi törvényi módosításnak megfelelően a megnevezése 2019. április 4-től újra Felsőtárkányi Művelődési Ház – beszélt Buzás Eszter a kezdetekről.

– Küldetésünk, hogy változatos tartalmi és formai szerkezetben, magas szakmai színvonalon, különböző korosztályok igényeinek a figyelembe vételével alakítsuk Felsőtárkány közművelődését – tette hozzá. Kiemelt rendezvényeik között említette a retró majálist, amit tavaly negyedszer rendeztek meg, továbbá a II. Felsőtárkányi Fúvószenekari Találkozót, a Felsőtárkányi Rétesnapokat. Erre az évre is szorgosan készülnek.

– Számunkra fontos, hogy az idén a házigazdája leszünk a 19. Tárkányok Találkozója nevű rendezvénynek július 18–19-én a III. Fúvószenekari Találkozóval együtt. Lesz retó majális, Hagyományőrző Húsvét, s a Felsőtárkányi Rétesnapok. Nyáron ismét megszervezzük az új Sátorfalva alkotó közösségi tábort és ha lesz rá lehetőség, akkor lesz napközi Erzsébet-tábor is. Intézményünk szerencsés helyzetben van, mert a település önkormányzata támogató, és megfelelő anyagi forrást biztosít a működésünkhöz, de pályázati úton is igyekszünk kiegészítő támogatásokhoz jutni – sorolta az év feladatait.