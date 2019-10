Sok panellakásban új mérővel indult a fűtési szezon Heves megyében

Már nem csak reggelente számíthatunk hűvös időre, napközben sem kúszik a hőmérő higanyszála 15 Celsius-fok fölé, így egyre több helyen fűtenek, és a távfűtési szolgáltatás is beindult a megyeszékhelyen.

Arról már írtunk portálunkon, hogyan készüljünk a fűtésre, milyen óvintézkedéseket tegyünk a kazánok, konvektorok bekapcsolása előtt. Október 1-jétől a távfűtéses lakásokban is kedvük szerint melegedhetnek a lakók. Hivatalosan is elindult a fűtési szezon, mely az időjárástól függően május 15-ig is tarthat.

A közelmúltban szerelők jelentek meg több társasháznál, hogy a radiátorokra egyedi mérőket szereljenek fel. A szolgáltató EVAT Zrt.-től megtudtuk, Egerben összesen 4840 lakást látnak el távhővel, ezek közel 95 százalékát látták el már valamilyen típusú fűtési költségmegosztóval. Közölték azt is, hogy 1992-ben indult ezek felszerelése a PHARE programban. Úgy tűnik, lassan minden távfűtéssel rendelkező társasházban elérhető lesz az eszköz.

Az EVAT Zrt. arról tájékoztatta portálunkat, minden esetben a tulajdonosi közösség dönt a költségmegosztók használatáról, ebbe a távhőszolgáltatónak nincs beleszólása. A Töviskes tér egyik panelházában is most szerelték fel ezeket a mérőket. A tízemeletes házban a lakók közel 80 százaléka szavazott az új mérőeszköz mellett. Ez azt jelenti, hogy ezentúl nem átalányt kell fizetniük, hanem az egyedi fogyasztás alapján kapnak majd számlát. A házban élő hölgy azt mondja, nagyon várja az új elszámolási rendszert, hiszen eddig nem tudta szabályozni a hőmérsékletet, ami nem túl komfortos és takarékos megoldás. Elmondása szerint, gyakran volt olyan, hogy ki kellett nyitnia az ablakot éjszakánként, olyan forróság volt a lakásban. Reményei szerint a nemrégiben felszerelt új szabályzóval nem érzi majd úgy, hogy az utcát fűti, és talán spórolhat is. Mindenképpen jobb lesz a rendszer, mivel a lakó csak azért a hőért fizet majd, amit el is használ.

Vannak más társasházak, ahol már évekkel ezelőtt felszerelték az egyedi mérőket a radiátorokra. Egy idősebb hölgy azt mondja, elégedett az új rendszerrel, mely két éve működik náluk. Ő is örül annak, hogy normálisan lehet állítgatni a hőfokszabályzót. A tapasztalatai alapján a lakásban mindig kellemes a hőmérséklet. Olcsóbb ugyan nem lett a szolgáltatás, de havi elszámolásban csak egy-kétezer forinttal fizet többet, mint a mérők felszerelése előtt, miközben a konyhában egyáltalán nem fűt.

A távfűtési szolgáltatótól is azt a választ kaptuk, hogy a fogyasztók jelentős többsége elégedett ezekkel az eszközökkel. Természetesen itt is akad néhány lakó, akinek fogyasztása jelentősen magasabb az átlagfogyasztásnál, de állítják, egy kis odafigyeléssel faraghatnak a költségeken.