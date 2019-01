Sokan már karácsonyra is foglalnak a hotelekben

Idén számos hosszú hétvége töri meg a dolgos hétköznapokat, a naptár alakulása miatt a szokásosnál több lehetőségünk lesz egy kicsivel hosszabban ­pihenni, több időt családi körben tölteni. Kíváncsiak voltunk, megyénk szállásadóinál elkezdődött-e már az előfoglalás.

– Már most van érdeklődés, körülbelül 30–40 százalékos a telítettségünk a március 15-ei s a húsvéti szabadnapokra – tudtuk meg Hegedűsné Őzse Enikőtől. Az egri Hotel Imola Platán értékesítési vezetője elmondta, a magyar vendégek jellemzően két-három napra foglalnak szálláshelyet, a külföldi vendégek akár hét-tíz éjszakát is náluk töltenek.

– Hozzá kell tennem, hogy már január elején érdeklődtek a karácsonyi hét szállásai iránt, sőt minimális foglalásról be is tudok számolni – mondta.

Szavai szerint, a karácsony-szilveszteri időszakot a belföldi vendégéjszakák jellemzik, viszont húsvétkor rengeteg a lengyel vendég.

– Mivel Magyarország első felnőttbarát szállodája vagyunk, így jellemzően párok érkeznek hozzánk – fűzte hozzá Hegedűsné Őzse Enikő. Mint mondta, a kiemelt időszakokban változatosabb programokkal várják vendégeiket, ilyenek például a különleges szaunaceremóniák, bor- és pálinkakóstolók vagy élőzenés estek.

Nemcsak a megyeszékhely szállodái telnek meg ezeken a hétvégéken, hanem Eger térségének kisebb hotelei is népszerűek. Ilyen a parádi Erzsébet Park Hotel is.

– Jellemzően nálunk is a március 15-ei, a húsvéti és a pünkösdi hétvégék a legnépszerűbbek, de ezek közül is kiemelkedik a húsvét. Erre a hétvégére már 40 százalékos a foglalási arány, de már pünkösdre is érkezett megkeresés – részletezte Krisztián ­Dániel, a hotel ­marketingmenedzsere. Hozzátette, évek óta megfigyelhető trend, hogy a vendégek egyre korábban lefoglalják szállásaikat, így már a nyári időszakra is kiadtak néhány szobát.

– A főszezonunkra, azaz június közepétől szeptember elejéig, már januárban érkezett foglalás. Igyekszünk pluszprogramokat biztosítani ezen időszakban kicsiknek és nagyoknak egyaránt – mondta. Hozzáfűzte, a nyitás óta a tavalyi évük volt a legkiemelkedőbb, így ebben a reményben sikeres évre számít.

Virág Tamás egri apartman- és kempingtulajdonos elárulta, a nagyobb egri programokra, például a Bikavér Ünnep idejére gyorsan betelnek ezek a helyiségeik, a kemping esetében pedig mindig az érkezési sorrend dönt, ott nem lehet foglalni.

– Az apartmanokra már így év elején annyi érdeklődés érkezett, hogy a májusi időszakra meg is teltek azok – részletezte.