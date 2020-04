Szigorú ellenőrzések a P&G gyöngyösi gyárában is

Színkódokkal, testhőmérséklet-ellenőrzéssel és folyamatos fertőtlenítéssel védi dolgozóit a gyöngyösi P&G.

A Procter & Gamble két magyarországi gyára, a csömöri és a gyöngyösi továbbra is teljes kapacitással és létszámmal működik, ám számos új intézkedést vezettek be az amúgy is magas higiéniai feltételekkel tevékenykedő egységekben a dolgozók biztonságos munkavégzésének támogatására.

A gyöngyösi gyárat zónákra osztották és bennük korlátozták a mozgást, fizikailag is elkülönítették egymástól, hogy ezzel is csökkentsék a kontaktusok lehetőségét.

Színkódok jelölik e részeket, melyekhez külön bejárat, étkező, mosdók, öltözők, egyéb helyiségek tartoznak. Minden munkavállaló a saját színkódjához tartozó területen tartózkodhat.

A gyárak eddig is magas higiéniai elvárásoknak feleltek meg, de most még gyakrabban takarítják azokat speciális tisztítószerekkel, különösen figyelve a korlátok óránkénti fertőtlenítésére. A lépcsőknél és a gyártósorok közelében kézfertőtlenítő adagolókat helyeztek ki, papírtörlőkre cserélték a levegős kézszárítókat.

A legtöbb irodai munkatárs eltérő gyakorisággal jár be, a gyári dolgozók normál munkarendben dolgoznak. A belépéskor testhőmérséklet-ellenőrzést vezettek be.

Megszüntették a készpénzhasználatot és minden második széket eltávolítottak az étteremből, limitálva a kantin befogadóképességét, valamint maximalizálták az egy asztalnál ülők létszámát is.

Borítókép: illusztráció Fotó: Czeglédi Zsolt /MTI