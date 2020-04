Tudomány – élmény – interakció: épül a Bükki Csillagda

A közel 700 négyzetméteres épület asztroturisztikai látogatóközpontként üzemel majd, egyesítve a tudományt, az élményt és az interakciót.

– Elkezdődött a répáshutai Bükki Csillagda építése. Párhuzamosan már a kiállítási tartalmak is készülnek, így jó esély van arra, hogy 2021 második felében átadhassuk a nagyközönségnek a Bükki Nemzeti Park új attrakcióját – tájékoztatta portálunkat Nagy Júlia, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának (BNPI) Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztályának vezetője.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Közép-Európa legmodernebb csillagdája 990 millió forint állami forrásból jön létre, amiről még 2017. decemberében született kormányhatározat.

– A munka első ütemében az adminisztratív feladatok (pl. közbeszerzések) mellett a kiállítások szakmai tervezésére fektettük a hangsúlyt. A munka látványosabb részeként elindult az építkezés – írta portálunknak Nagy Júlia.

A korábbi tervek szerint az épületben kialakítanak egy kilátóteraszt, lesz mód éjszakai távcsöves megfigyelésre, valamint planetáriumot és kiállítóteret is létrehoznak. Továbbá távcsövek, exkluzív, világűri virtuális élményt adó kabin is fokozza majd a látogatói élményt.

– A Bükki Nemzeti Park – mely egyben Bükki Csillagoségbolt-park is – kiváló lehetőségeket nyújt a csillagászati megfigyelésekhez. A Bükki Csillagda olyan Közép-Európában is egyedülálló attrakció lesz, melynek eredményeképp mérhetően javulnak az égbolt, mint kulturális és természeti örökségünk bemutathatóságának feltételei. A tudomány – élmény – interakció hármasának központba állításával nappal és éjszaka is olyan egyedülálló élményben részesülnek a látogatók, amely hazánkban csak itt lesz elérhető – tudtuk meg az osztályvezetőtől.

Borítókép: A Bükki Csillagda látványterve (2017).