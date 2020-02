Újabb kampány indul a kapcsolati erőszak áldozataiért

– Az utóbbi időben számos olyan tragikus hírről olvashattunk, amely párkapcsolati vagy családon belüli erőszak áldozatairól szólt. A kérdés ilyenkor mindig felmerül, hova fordulhatnak segítségért a bántalmazottak? Lapunk információi szerint nemrégiben Egerből is mentettek egy családot egy távoli városba, hogy a bántalmazott anya és gyermekei biztonságban élhessenek, és segítséget kapjanak az új élet megalapozásához.

Dr. Jungné Richter Judit, a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat vezetője lapunk érdeklődésére elmondta, a gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplői – a rendőrség, a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, a közoktatási intézmények, az áldozatsegítők, a családok átmeneti otthona, az egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek, egyházak – mind elkötelezettek abban, hogy segítsék a krízishelyzetbe került családokat. A bántalmazottak a rendszer bármely szereplőjéhez bátran fordulhatnak.

Egerben egyébként a Mocsáry L. utca 1. szám alatt működik a Családok Átmeneti Otthona, ahol a krízishelyzetben lévőket segítik. Itt a gyermek és felnőtt együttes lakhatását az épület egy földszinti és egy emeleti részén, tizenkét szobában biztosítják.

Talán kevesen tudják, de hazánkban működnek úgynevezett titkos menedékházak is, ahol évente közel kétszáz bántalmazott nő, illetve gyermek kaphat intézményes segítséget. Ezeket az Ökumenikus Segélyszervezet tartja fenn. Ez is kiderült azon a sajtótájékoztatón, amelyet egy induló új, országos kampány apropóján szerveztek. Ennek célja, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) támogatásával felhívja a figyelmet arra, van hová fordulniuk a bántalmazottaknak. A kampány szlogenjével – A szeretet nem árt – azt üzenik, hogy semmi nem teszi elfogadhatóvá az erőszakot egy kapcsolatban. Gáncs Kristóf, a segélyszervezet kommunikációs vezetője elmondta, a titkos menedékházak működtetésén túl évente közel ötszáz bántalmazott gyereknek szerveznek rendszeresen gyermekfejlesztő programokat. Az Ökumenikus Segélyszervezet 2012 óta rendszeresen tart középiskolásoknak a kapcsolati erőszak, emberkereskedelem és prostitúció témakörben prevenciós osztályfőnöki órákat, illetve különfoglalkozásokat, amelyeken eddig több mint 4500 fiatal vett részt.

Novák Katalin, az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára azzal egészítette ki a bejelentést, hogy a kapcsolati erőszak minden formája elfogadhatatlan, ugyanakkor ha valaki áldozattá vált, annak tudnia kell, hazánkban van elegendő segítség a bántalmazottaknak, s mindig van hová fordulniuk. Közölte, 2010 és 2019 között tizenegyezernél több embernek segített a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatására specializálódott ellátórendszer.

Az államtitkár beszámolt arról is, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt azon intézmények száma, amelyek a kapcsolati erőszak áldozataival foglalkoznak. A krízisközpontok száma ez idő alatt 12-ről 20-ra, az úgynevezett félutasházaké négyről 21-re, a titkos menedékházaké egyről nyolcra nőtt. Új ellátási formaként hét kríziskezelő ambulanciát is létrehoztak, és több ezer szakembert képeztek – mondta.

Kitől kérhet támogatást?

Az Országos Kríziskezelő és ­Információs Telefonszolgálat 06-80/205-520­-as telefonszámán éjjel-nappal kérhető segítség. A most induló kampány keretében a szemléletformáláson túl gyakorlati segítséget is nyújtanak az érintetteknek a aszeretetnemart.hu oldalon elérhető információkkal és online tanácsadással. Novák Katalin hangsúlyozta, mindannyian a jelzőrendszer tagjai vagyunk, mert senki nem nézheti tétlenül, ha kapcsolati bántalmazást lát. Az országban „mindig van egy üres hely”, ahol be tudnak fogadni egy krízishelyzetben lévő családot – tette hozzá. Úgy vélte, elérhető, rugalmas szolgáltatások kellenek, és azt is biztosítani kell, hogy a bántalmazott anonimitásban maradhasson, amíg akar, ezért működtetnek online vagy telefonos tanácsadást is. Kitért arra, nyitottak arra is, hogy újabb jogszabálycsomaggal segítsék a kapcsolati erőszak áldozatait.