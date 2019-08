Útfelújítás a gyöngyösi Harmadosztályban

Mintegy háromezer négyzetméteren látják el szilárd burkolattal a Harmadosztály elnevezésű városrész öt utcáját Gyöngyösön.

A Késmárki, a Lőcsei, a Gyergyói és a Csíki utcában, valamint az Erdélyi tér déli ágában aszfalt a korábban kavicsos földutak felületére.

– Régi adóssága ez a városnak, ezen a városrészen eddig egyáltalán nem volt szilárd burkolatú út, esőben nyakig sárosan jártak gyerekek, felnőttek egyaránt – mondta Hiesz György polgármester. Egy hatodik utca esetleges felújítását is megemlítette.

– Az Iglói utca nem szerepelt a felújításra szántak között, de most azon dolgozunk, hogy azt is leaszfaltozzuk. A felújításból most kimaradtak kisebb utcákat pedig zúzalékkal, mart aszfalttal látjuk el – fogalmazott.

A Harmadosztály útépítése mintegy 32 millió forintba kerül, a munkával várhatóan augusztusban végeznek. A beruházás az önkormányzat 300 millió forintos fejlesztési csomagjának része. Ebben egyebek közt a mátrafüredi Üdülősor utca felújítása és a dél-kálváriaparti lakótelep útépítése valósul meg.