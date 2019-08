Városrészeken átívelő fejlesztések, beruházások Lőrinciben

Három kilométer hosszan zajlik a város egyik legjelentősebb beruházása, miközben több, egyenként százmilliós nagyságrendű munkával már végeztek.

Az emberek türelmét kérjük – szögezte le elöljáróban Víg Zoltán polgármester, amikor bejártuk a javában zajló kerékpárút-építés területének egy részét. A három kilométer hosszú sáv Selyptől a Szabadság térig tartó szakaszát az alapoktól rendbe teszik. A régi borítás repedezett volt már, sok helyen közvetlenül a kapukijárók előtt vezetett a nyomvonala. Most fél méterrel megtoldják, ami így a legkeskenyebb részén is 2,7 méter széles lesz.

Kiépítik a vízelvezetést, ahol szükséges, lefedik az árkokat is, és – Víg Zoltán erre külön felhívta a figyelmet – nem térköveznek, mivel azt telente nehéz lenne takarítani, hanem aszfaltozott felületet alakítanak ki. A beruházást október végén adják át, de a munkát szakaszosan végzik.

Közben zajlik a városközpont átépítése, amelynek a költségeihez Szabó Zsolt országgyűlési képviselő lobbitevékenysége révén jutottak pályázati forráshoz. Az Árpád út keleti felén lévő szervizút a világítással együtt elkészült – amint az időjárás engedi, a parkrendezést is elvégzik –, s a jövő héten megtörténhet a Bem úti szociális intézmény felújított épületének a műszaki átadása is.

A templomkörnyék rendbetétele az elektromos hálózat föld alá helyezésénél tart, a Szabadság téri piacot október végén átadhatják. Szeptemberben az óvoda is fogadhatja a kicsiket. Itt új tetőt építenek, s védett bejárat lesz, hogy a gyerekek a munkák idején is biztonságosan megközelíthessék.

Nosztalgiával gondolnak a múltra Noha Selyp mára nagyrészt elvesztette klasszikus ipari jellegét – a cement- és a cukorgyárat már csak a romjaik emlékeztetik a régi dicsőségre –, a településrészen élők nosztalgikus érzésekkel emlékeznek a múltra. Szeretnék például, ha az általános iskolájuk az őszre tervezett felújítás során visszakapná eredeti bordós színét. Annak is örülnének, ha a szépen felújított hajdani cukorgyári kultúrotthonra – a mai Városi Művelődési Házra – visszakerülne a retró Kultúrház felirat. Utóbbit Víg Zoltán polgármester meg is ígérte. Érdekes ugyanakkor, hogy azt a kezdeményezést, miszerint az intézményt nevezzék el egy ismert helyi személyiségről, nem támogatják egyöntetűen a helyiek.

Villanyfényes meccsek már ősszel?

A megye egyik legszebb és legjobb állapotban lévő sporttelepe az egykori cukorgyári Kinizsi-pálya. A létesítménynek már a szocializmus időszakában is sok irigye akadt, a tehetősebb egyesületek is örültek volna hasonlónak. Az elmúlt években folyamatosan fejlesztették a szolgáltatásokat: felújították a lelátót, műfüves pályát építettek, rendbe tették az öltözőket. A napokban pedig elkészült az automata locsolóberendezés, s – utóbbihoz hasonlóan taotámogatásból – napokon belül átadják a világítást is. Víg Zoltán polgármester szeretné, ha a kellő engedélyek beszerzését követően akár már az őszi fordulók során villanyfényes labdarúgó-mérkőzéseket játszhatnának a futballpályán.