A helyi figurákat tanulták újra a mikófalvi táncmaratonon

Megérte az edzőtáborral felérő ötnapos táncmaraton, mert a helyi figurákat tanulhatták újra.

Tánctábort tartottak augusztus harmadika és hetedike között Mikófalván. Ennek fő témája a mikófalvi tánc megtanulása volt. Az előzőleg rendezett táncház után többen is voltak, akik kedvet kaptak és a táborban is részt vettek.

– Tizennyolcan voltunk, vegyes korosztályban, a többség a lány, de míg tavaly csak egy szem fiú volt, most többen is jöttek, érkeztek anyukák és lányok, fiú- és lánytestvérek. Az első napon ismerkedtünk a mikófalvi anyaggal, tanultuk, gyakoroltuk a tánclépéseket, utána összekötöttük azokat, aztán az egységeket összefűztük – mondta Kovácsné Barna Henrietta, a Mikófalvi Hagyományőrző Népi Együttes vezetője.

Elárulta, volt, amikor ott volt a zenekaruk, amely a mikófalvit húzta, eljöttek a táborba az asszonykórus tagjai, akiktől népdalokat tanultak, sőt, egyikük még táncolt is, s fölidézték azt is, fiatalon milyen táncot jártak a színpadra vonuláskor. Jó hangulat volt, büszkék a kórus tagjaira.

– Szerdától meghúztuk a gyakorlást, amely csütörtökön ért a csúcsra. Egy féléves anyagot tanultunk meg egy hét alatt, pénteken pedig be is mutattuk a szülők részére, mit csináltunk a tábor ideje alatt. Tervezzük, hogy ezt folytatjuk, havonta szeretnénk egy próbát, amelyen csak a mikófalvit táncoljuk. Nem bontjuk külön az utánpótlás- és a felnőttcsoport koreográfiáját, úgy tervezzük, hogy mindenki egyben legyen, s még az asszonyokat is szeretnénk bevonni. Az óvodásoknak a dallamokat, játékokat tanítjuk, majd beépítjük őket – magyarázta Kovácsné Barna Henrietta.

Kovács Zoltán, a mikófalvi együttes egyik tagja szerint fárasztóak voltak a próbák, de szeretik csinálni, így megérte, főképp azért, mert a mikófalvi táncokat tanulták újra, így mindent beleadtak a gyakorlásba. Reggel kilenctől délig, majd délután egytől négyig próbáltak intenzíven Bécsi Gyula vezetésével.

– Rendszerint egy héten egyszer, vagy kétszer próbálunk, a járványhelyzet ideje alatt néhány hónap szünet volt, amikor nem gyakoroltunk. Az utóbbi egy hónapban újra voltak próbáink, két-három alkalommal táncoltunk. A mostani táborban minden új volt számomra, a vasvárit tanultam régebben, de a mikófalvit még sosem, ebben mások a mozdulatok, a hangsúly, a dallam is. Először a mozdulatsorokat, figurákat tanultuk, majd elkezdtünk egy koreográfiát, reméljük, bemutatjuk majd. Nem csak táncot, hanem dalokat is tanultunk, amelyek közül kettőt hallottam eddig, a többi hármat még sosem, így újak voltak számomra – összegezte a tapasztalatokat Kovács Zoltán.

Elárulta, ő óvodáskora óta táncol, édesapja is az együttes tagja volt, vele ment próbákra és megfogta a néptánc, azóta töretlenül kitart.

– Nagyon élvezem a táncot, szeretném, ha a csoport megünnepelné a nyolcvanadik évfordulót is, kitartok. Most négy fiú van az együttesben, de szoktak beugrók is lenni fellépések alkalmával. A faluban vannak sokan, akik jöhetnének közénk, de nem akarnak csatlakozni, hiába győzködöm őket. Az egyik barátomat sikerült rábeszélni télen, ő jön és csinálja ügyesen. Nagyon jó közösség az együttes, mindemellett a hagyományokat is megtanuljuk. Ezenkívül a néptánc jó mozgás és élvezetes időtöltés is – fejtette ki Zoltán, aki szerint bár jöhetnek közbe dolgok, de meg lehet oldani, hogy ott legyen minden próbán, egy évben egyet hagy ki.

Augusztus 15-én újra táncházat tartottak Mikófalván, ezúttal is több tájegység táncait járhatták a résztvevők, az eseményen a Góbéból, illetve a Folbeat zenekarból ismert Csasznyi Imre és G. Nagy Réka Viktória is fellépett.

A tánctáborban nem csak a táncegyüttes tagjai, hanem mikófalvi gyerekek, valamint szüleik is részt vettek Fotó: Tóth Balázs