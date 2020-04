Élő adásokkal jelentkeznek a Mátrából a Harkály Ház dolgozói

Április 6-tól heti három alkalommal élő műsorban mutatják be a Mátra természeti kincseit a mátrafüredi Harkály Ház munkatársai.

A mátrafüredi Harkály Ház, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság legújabb bemutatóhelye. A látogatóközpont a Mátra természeti, földtani, kulturális adottságait, a természetvédelem feladatait és fontosságát mutatja majd be, illetve érdekes, játékos környezetnevelési programokkal, interaktív kiállítással, előadásokkal, kisfilmek vetítésével készül a veszélyhelyzet elmúltával a megnyitóra.



Addig is a központ munkatársai élő adásokkal jelentkeznek a Mátrából, hogy eljuttassák a nézőkhöz a természetet a lakhely-elhagyási korlátozás ideje alatt is – írják facebook oldalukon.

A dolgozók minden hétfőn, szerdán és pénteken 14 órától a Harkály Ház Facebook oldalán élő közvetítéssel jelentkeznek.

– Első témáink között szerepel majd, hogy mi is az a Natura 2000, bagoly fajokkal ismerkedhetnek, illetve bepillantást nyerhetnek a kétéltűek tavaszi életébe is, de az is kiderül, mire kell figyelni, ha valaki kutyával együtt járja a természetet – írják posztjukban.

Továbbá felhívják az érdeklődőket, hogy ha van olyan a Mátrával, vagy a természet védelmével kapcsolatos témaötletük, amire kíváncsiak lennének, akkor azt írják meg a Harkály Ház Facebook oldalán üzenetben, és amennyiben a lehetőségük adódik rá, megvalósítják azokat.

