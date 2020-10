A helyiek szerint a megbékélést szolgálja az Orosz Konföderáció kérésének végrehajtása.

Portálunkon a közelmúltban számoltunk be település középpontjában álló, a hősi halottaknak állított emlékmű sorsának lehetséges alakulásáról. Megírtuk, miután kiderült, hogy a területen halottak is nyugszanak, elképzelhető, hogy az Oroszországgal kötött megállapodás alapján új helyet kell találni az oszlopoknak és a nőalaknak. A község hivatalos honlapjának az információja alapján azt is megemlítettük, hogy az emlékművet az ezredfordulón egy helyi lakos, Pádár Sándor kezdeményezésére állították fel.

Írásunkra reagált Pádár Sándor. Szerinte a cikk azt sugallta, mintha ő nem tartotta volna tiszteletben a második világháborúban elesett szovjet katonák nyughelyét, illetve az Oroszországi Föderáció és hazánk között érvényes nemzetközi megállapodást.

– Családomból, rokonságomból sokan a két háború áldozatai lettek, kötelességemnek éreztem egy emlékmű felállítását. Már 1988-ban megérett a gondolat, hogy feltárjam, a községben kik váltak a két világégés áldozataivá. Akkor még a hivatalos szervek nem voltak nyitottak a téma feldolgozására. Keserű szájízzel vettem tudomásul, hogy sok gáncsoskodó, közösségért tenni nem akaró ember nehezíti az emlékmű megvalósítását. A kutatással egy időben Pató Róza szobrásszal és az önkormányzattal együttműködve dolgoztunk az emlékmű megvalósításán – közölte.

Pádár Sándor szerint a hely kijelölésére 1995. február ­22-én az Iparművészeti Lektorátusnál működő bíráló bizottság Szabó György szakértő bevonásával helyszíni szemlét tartott. Döntés született arról, hogy a községháza előtti téren helyezik el az alkotást. Ott, ahol akkor kövekből és betonból készült szovjet hősi emlékmű állt, ami mögött eltemették az elesett szovjet katonák maradványait.

„Új helyet kell keresni az első és második világháború helyi áldozatainak emelt köztéri alkotásnak, mivel ezen a helyen szovjet katonák nyugszanak” – áll a híradásban, Medve István polgármester szavait idézve. Pádár Sándor szerint ez nem felel meg a valóságnak. Az emlékmű helyén semmi nem mutatott sírok jelenlétére, mert azok az emlékmű mögött vannak.

– A szemle után az Oroszországi Föderáció képviselői a helyszínen jóváhagyták a szovjet emlékmű eltávolítását, és helyére a csányiaké felállítását – mondta az ötletgazda. Az emlékgúlából kiemelt márványtábla kőtömbre helyezve az emlékmű mögé került, s ez áll rajta: A magyar nép szabadságáért életüket adó szovjet katonák emlékére.