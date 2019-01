Új viseletekkel gazdagodtak a mikófalvi néptáncosok

Tizenkét vadonatúj szettet kapott az újabb fellépésekre a Mikófalvi Népi Együttes.

Új női viseleteket kapott a Mikófalvi Öntevékeny Hagyományőrző Népi Együttes Egyesülete. A korábban húsz évet szolgált palóc öltözeteket váltó új ruhákat a tavaly december közepén tartott utolsó gyermektáncház alkalmával be is mutatták a résztvevőknek és a Kőporos Zenekar muzsikáját hallgató, az együttes táncát, illetve Bécsi Gyula tánctanítását néző vendégeknek.

A Kőporos Zenekar egyébként nem sokkal korábban a helyi óvodába is ellátogatott, ahol tagjaik népszerűsítették a népzenét, valamint a gyerekekkel megismertették a különböző hangszereket is.

Kovácsné Barna Henrietta, az egyesület elnöke a Heolnak elmondta, az új népviselet elkészítéséhez Lovászné Juhász Rita népi iparművészt kérték fel Mátrafüredről, aki a Népművészet ifjú mestere címet is magáénak tudhatja.

– Viseleti ruhái tervezésénél mindig arra törekszik, hogy a népi hagyományok átörökítésével szép, ma is hordható darabok keletkezzenek – fejtette ki Kovácsné Barna Henrietta. – Ezt a vonalat követtük a mikófalvi viseletünk elkészítésénél is. A ruhák anyaga, annak rózsás mintázata, a mellény gombolása, az ingváll mind-mind helyi hagyományőrző stílust követ, a szoknyát pedig hosszabbra készíttettünk az eddiginél. Ezek a darabok a modern korunkban már nem lelhetők fel a mindennapi ruházkodásban, de könyvekben, régi fotókon tanulmányozhatók. Így megörökítve könnyebbséget adtak egy olyan viselet elkészítéséhez, amely kényelmes a tánchoz, s amelyben büszkén lépünk fel, színesítünk rendezvényeket, s adjuk elő a Mikófalvi Lakodalmas című műsorunkat, ám a vonásai mégis tükrözik a múltunkat. A különböző korosztályok különböző színű ruhákat kaptak.

Tudatta továbbá, hogy jelenleg tizenkét új garnitúrával büszkélkedhet az együttes, ennyi most ki is szolgálja táncosaikat. A terveik között szerepel, hogy a Mikófalvi Asszonykórus ruháit is felújítsák, valamint szeretnék egységesíteni az utánpótláscsoportjuk viseletét is. Az új ruhák elkészítéséhez a ­Csoóri Sándor Pályázati Alapból nyertek egymillió forintot, amelyért hálásak, hiszen egy régi álmuk vált valóra.