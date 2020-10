Az egri lányok minden gólért megdolgoztak

A hatvaniaknál hiányoztak a jó egyéni teljesítmények, és csapatként sem működtek jól.

A női NB I/B Keleti csoportja 4. fordulójában:

Pénzügyőr SE–Eszterházy SC 21–25 (8–13)

Budapest, Pénzügyőr spcs., zárt kapuk mögött. V.: Csányi T., Drinóczi B.

ESC: VAJK – KUTI 3, BRETTNER 6, JUHÁSZ R. 4, KOBELA 2, BATÓ 8 (1), BUZSÁKI 1. Csere: FODOR L. (kapus), DOHÁNY V., BERNÁT D. 1, SZECSŐDI, PAPP D. Edző: Zsadányi Sándor.

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–2, 12. p.: 4–5, 18. p.: 6–7, 24. p.: 7–12, 36. p.: 10–15, 42. p.: 13–18, 48. p.: 15–20, 54. p.: 18–23.

Kiállítások: 2, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 4/2. ill. 1/1.

Zsadányi Sándor: – Ahogy arra előzetesen is számítottunk, nehéz, brusztolós csata alakult, támadásban és védekezésben egyaránt. Mindkét csapatnak nagyon meg kellett küzdenie a gólokért. Ha nem is feltétlenül jó kézilabdával, de hatalmas szívvel és akarattal megvan az újabb győzelem. Lehet, hogy kezd unalmassá válni, de akkor is azt mondom, ismét nagybetűs csapat voltunk a pályán.

Következik: Eszterházy SC–Orosházi NKC, október 17., szombat, 18.00.

A férfi NB I/B Keleti csoportja 4. fordulójának mérkőzésén:

Mizse KC–Hatvani SzSE 34–32 (20–15)

Lajosmizse, zárt kapuk mögött. V.: Asztalos B., Szalay Z.

Hatvan: Szabó P. – KOVÁCS P. 12 (4), Padla 4 (1), Sándor R., Szabó B. 4, Sipeki 2, Herczeg. Csere. Hudák (kapus), Répási, Veres B. 3, Bali R. 5, Tóth G., Buday 2, Nagy B. Edző: Bárány Zsolt.

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–2, 12. p.: 8–5, 18. p.: 10–12, 24. p.: 15–14, 36. p.: 22–18, 42. p.: 24–22, 48. p.: 28–25, 54. p.: 31–29.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 1/–, ill. 5/5.

Az első félidő utolsó tíz percében egy 9–2-es rohammal lépéselőnybe került a házigazda, a hátrányt már nem tudták ledolgozni a hatvaniak.

Bárány Zsolt: – Sajnos ismét saját magunkat vertük meg. Messze elmaradtak az egyéni jó teljesítmények, és mint csapat is gyengén teljesítettünk. A rengeteg technikai hiba, az elképzelés nélküli támadójáték, a védekezés gyengesége megbosszulta magát.

Következik: Hatvani KSZSE–Vecsési SE, október 18., vasárnap, 17.00.