Eszterházy SC: le kell lassítani a szegedi gyorsot

Nehéznek ígérkezik a jelenlegi riválissal szembeni duplázás.

A női NB I/B Keleti csoportja 13. fordulójának mérkőzése:

ESZTERHÁZY SC (1.)–PC TRADE SZEGED (4.)

Eger, Eszterházy csarnok, szombat, 18.00. V.: Gulybán, Juhász D.

Vitán felül áll, hogy a bajnokságból hátralévő tíz mérkőzés közül papíron a legnehezebb hazai fellépése következik az Eszterházy SC együttesének. Ősszel a pontvadászat második fordulójában a vártnál jóval magabiztosabb győzelmet arattak az egriek a tabellán azóta a negyedik helyig felzárkózó szegedi gárda ellen, amikor a Tisza-parton 30–19-re nyertek.

A csongrádiak gyengébb szezonkezdetét jól használta ki a listavezető, azóta viszont nagyon sokat változott pozitív irányban a szegedi társaság. Ilyen megközelítésből hasonló lehet a helyzet az egy héttel korábbihoz képest, ugyanis a fél éve az Orosházát otthon kilenc góllal verő Eszterházy nehéz meccsen gyűjtötte be a visszavágó két pontját, és ugyanúgy nehéznek ígérkezik a jelenlegi riválissal szembeni duplázás is.

– Mi is így készülünk, mert ősszel még olyan Szegeddel játszottunk, amely még nem volt igazán összerakott – erősítette meg a fentiekben foglaltakat a hibátlan mérleggel rendelkező házigazda mestere, Debre Viktor. – Ellenfelünk több mérkőzését látva elmondható, hogy sokat fejlődött a rivális. Nagyon gyors játék jellemzi a szegedieket, rengeteg támadást próbálnak befejezni rendezetlen védelemmel szemben. Elég gyorsan hozzák a labdát a csapatokra, ezt pedig aránylag jól is hajtják végre. Többféle védekezési variációval operálnak, öt-egyet használnak, vagy éppen hatos falat, ezek is bizonyítják, hogy teljesen más találkozó vár ránk, sokkal nehezebb, mint az ottani. Eddig a visszarendeződéseinkkel nem volt különösebb problémánk, úgyhogy ezen veszélyek elhárítása csak akarat, és figyelem kérdése lesz ezen az összecsapáson is.

A KELETI CSOPORT ÁLLÁSA