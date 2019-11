Gyöngyösi AK: összejövünk páran...

A tavaszi idényből előrehozott 16. fordulóval folytatódik a harmadosztály idei mérkőzéssorozata. Gyöngyösön „érdekes” meccsre van kilátás.

Az NB III. Keleti csoportja 16. fordulójának mérkőzése.

GYÖNGYÖSI AK (13.)–FC TISZAÚJVÁROS (5.)

Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep, vasárnap, 13.00. V.: Sándor Csaba (Piskóczi, Benkő).

VARGA ATTILA, a gyöngyösiek vezetőedzője: – Senki nem várhatja el tőlünk a jelenlegi helyzetben, hogy megnyerjük a hétvégi mérkőzést. Azt nem mondom, hogy nem szeretnénk, de az elmúlt hónap, és ez a hét nem a felkészülésről és az edzésekről szólt. Majd összejövünk páran a hétvégén, és mint egy falusi szpartakiádon, valahogy megpróbáljuk kihozni ebből a helyzetből a maximumot…

„Összesen mintegy 60 millió forint támogatást nyújtott 2019-ben a Gyöngyösi Atlétikai Klub részére az önkormányzat” – írta a város információs portálja, a gyongyos.hu. „Az egyesület a grémium korábbi kérésének eleget téve benyújtotta elszámolását a támogatásokról, amit a képviselő-testület három bizottsága vizsgál majd –– erről már novemberi, rendkívüli ülésükön döntöttek a gyöngyösi képviselők. A pénzügyi vizsgálatot a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottság, valamint a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság folytatja le”.

A tájékoztató szerint a nehéz pénzügyi helyzetben lévő klub vezetésétől azt kérte a grémium, hogy dolgozzon ki konszolidációs tervet, ami biztosítja az egyesület jövőbeni működését, egyúttal azt is deklarálták, hogy a jövőben is készek támogatni az egyesületet. „A GYAK november 27-én tartja soron következő közgyűlését, amelyen a testület felhatalmazása alapján Hiesz György polgármester is jelen lesz az önkormányzat képviseletében.”

HALASI ÁDÁM, a gyöngyösiek kapusa: – Sajnos a múlt héten nem sikerült itthon tartanunk a három pontot, viszont szeretnénk szépen búcsúzni a hazai környezetünktől az idei évre. Ehhez maximális motiváció és összpontosítás szükséges. Félre kell tenni minden más gondot, problémát! A Tiszaújvárost masszív, erős csapatnak tartom, amely gárda évröl évre lép előre. Nehéz dolgunk lesz, de bízom a csapat erejében és összetartásában.

A Gyöngyösi AK várható kezdőcsapata: Halasi – Tóth O., Rédei, Markovics, Petrezselyem – Fehér – Tarnai, Csoszánszki, Nádudvari, Forgács

– Nagy R.

Sérült: Gergely, Laurinyecz

Eltiltott: –

Ősszel: Tiszaújváros–Gyöngyösi AK 0–0