Zárt kapus lesz az Eger–Gyöngyös rangadó (is)

Az egri pólós hölgyek szerdai meccsét már zárt kapuk mögött játszották, de ez vár kézilabdában az NB I-es megyei rangadóra, miközben az Eger-rali lebonyolítása is tolódik.

Ezt ne hagyja ki! Veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus miatt a kormány

A Lillafüredi Ásványvíz-ZF-Eger–BVSC OB I-es női vízilabda-mérkőzést nézők előtt rendezték ma este a Bitskey-uszodában, miután a koronavírus miatti veszélyhelyzet miatt törölték a 100 főnél nagyobb beltéri és az 500 főnél nagyobb kültéri rendezvényeket.

„A zárt kapus mérkőzések – alkalmazkodva az operatív törzs ajánlásához – az utánpótlás-bajnokságok mérkőzéseire is vonatkoznak. Dolgozunk azon, hogy ezen mérkőzések történéseit is online elérhetővé tegyük. Ezek az intézkedések, hangsúlyozottan a megelőzést szolgálják és érvényben maradnak a visszavonásig.” – szerepel az egri klub honlapján.

Zárt kapuk lehet lebonyolítani a pénteken esedékes NB I-es megyei rangadót a férfi kézilabdázóknál. Az SBS-Eger–HE-DO B. Braun Gyöngyös összecsapás 18 órakor kezdődik a Kemény Ferenc Sportcsarnokban, azonban ezt az érdeklődők nem láthatják a helyszínen.

„A klubvezetés azon dolgozik, hogy a szurkolók élő közvetítésen keresztül követhessék figyelemmel a mérkőzés alakulását” – adta hírül a házigazda egylet.

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) a 2019/2020. tanévi versenyrendszerével kapcsolatban közleményt adott ki.

„Összhangban a Kormány 2020. március 11-én bejelentett intézkedéseivel, a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében a 2019/2020. tanévi Diákolimpia versenyrendszere a mai naptól 2020. április 15-ig felfüggesztésre kerül” – fogalmaznak.

Ezen idő alatt a versenyrendszer valamennyi (körzeti, megyei, valamint országos) szintjén elmaradnak a Diákolimpia versenyei. A döntés értelmében az aktuális versenykiírás hatályát veszti, az abban szereplő határidők és időpontok nem érvényesek.

A Magyar Labdarúgó-szövetség részéről a Bozsik Egyesületi Program vezetője, Vojtekovszki Csaba arról adott értesítést, hogy a Grassroots programokat (Bozsik-program, Fair Play Cup, Szociális programok) rendezvényeit (tornák, fesztiválok) szerdától kezdve határozatlan időre felfüggesztették. Az MLSZ Heves Megyei Igazgatósága e-mailben nyújtott tájékoztatást a sportszervezeteknek a koronavírus-járványról. Az UEFA iránymutatása szerint valamennyi labdarúgó (futsal) mérkőzésen kerülni kell a játékosok és a hivatalos személyek közötti kézfogást. Jobb híján így marad az öklözés.

Kedden a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) részéről még ez a válasz érkezett lapunkhoz a március 27. és 29. között esedékes Eger-ralit illetően.

„Egyelőre semmilyen tekintetben nem került szóba esetleges verseny lemondások, így az Eger-rali is a naptárunkban szerepel, az MNASZ kollégák és a rendező is a verseny előkészítésén dolgozik” – közölte a szövetség elnöke, Oláh Gyárfás.

Szerdán azonban változott a helyzet, az autóverseny is 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények közé tartozik, így erről is le kell mondani a sportrajongónak.