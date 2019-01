Összejött a Djokovic-Nadal finálé

A második helyen kiemelt Rafael Nadal után a világelső Novak Djokovic jutott be másodikként a férfi egyes verseny döntőjébe az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A rekordot jelentő hetedik melbourne-i címére hajtó szerb játékos hasonlóan egyoldalú mérkőzést vívott pénteken a 28. helyen kiemelt francia Lucas Pouille-jal, mint egy nappal korábban Nadal a görög Sztefanosz Cicipasszal. Az első játszmában játékot sem vesztett, majd ugyan a másodikban és a harmadikban kettőt-kettőt a rivális nyert meg, a találkozó mindössze 1 óra 23 perc alatt véget ért.

A 24 éves Pouille – akinek edzője a volt női világelső Amélie Mauresmo – pályafutása során először szerepelhetett GS-elődöntőben (Djokovicnak ez már a 34. ilyen meccse volt) azok után, hogy Melbourne-ben korábban még mérkőzést sem nyert.

A vasárnapi döntőt így a 14-szeres Grand Slam-győztes Djokovic és a 17-szeres GS-bajnok Rafael Nadal játssza. A 31 éves belgrádi teniszező korábban 2008-ban, 2011-ben, 2012-ben, 2013-ban, 2015-ben és 2016-ban, a 32 esztendős spanyol pedig – aki szettveszteség nélkül jutott most be a fináléba – 2009-ben diadalmaskodott Melbourne-ben. A 2012-es döntőt egymással vívták, és Djokovic akkor ötszettes, emlékezetes csatában nyert. Kettejük párharcában is Djokovic vezet, 27-25-re.

A női egyes döntőjét – magyar idő szerint szombaton 9.30 órától – a negyedik helyen kiemelt japán Oszaka Naomi és a nyolcadikként rangsorolt cseh Petra Kvitova játssza.

A férfi finálé vasárnap ugyancsak 9.30-kor kezdődik majd.

Eredmények: férfiak:

elődöntő:

Djokovic (szerb, 1.)-Pouille (francia, 28.) 6:0, 6:2, 6:2 csütörtökön játszották:

Nadal (spanyol, 2.)-Cicipasz (görög, 14.) 6:2, 6:4, 6:0 korábban:

női páros, döntő:

Samantha Stosur, Csang Suaj (ausztrál, kínai)-Babos Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 2.) 6:3, 6:4 junior lány, páros, döntő:

Nagy Adrienn, Nacumi Kavagucsi (magyar, japán, 3.)- Chloe Beck, Emma Navarro (amerikai, 8.) 6:4, 6:4

Borítókép: Djokovic boldogsága az elődöntő után

AFP / Jewel Samad