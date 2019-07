Nem csak azért nézem a wimbledoni tenisztornát, mert manapság, a nyári uborkaszezonban nincs jobb (mondjuk ott volt a Copa América, és az időeltolódás miatt a kettő szerencsére nem ütötte egymást, és persze a női kosárlabda Európa-bajnokság meccseit sem hagyhattam ki), hanem mert csak egy Grand Slam-tornán látni ennyi zsenit, a sportág krémjét egy helyen. Déltől mehet is a tévé, jöhetnek zsinórban a meccsek.

Köztük olyanok is, amelyek nem a játék miatt maradnak emlékezetesek. Gondolok itt például Fabio Fognini csatájára Tennys (nomen est omen) Sandgren ellen.

Na, ott vannak bajok, jegyezte meg az egyik ismerősöm az olasz fenegyerek kapcsán,

mielőtt ütőt ragadott volna Fucsovics Márton ellen. Sajnos a kedvencünkkel szemben a játékra koncentrált Fognini, aki, valljuk meg, tud teniszezni, aztán az amerikai ellen már kijöttek belőle a „bajok”. Dühöngött, földhöz csapta az ütőjét, amivel aztán saját magának okozott sérülést, majd jól hallhatóan szidta az angolokat, akik csak a 14-es pályára rakták, s még bombát is emlegetett. Naná, hogy ilyen idegállapotban nem az övé lett a győzelem, Sandgren ment tovább. Fognini pedig ugyan később elnézést kért, de ennyivel nem úszhatta meg: 2014-ben rekordbüntetést kapott Wimbledonban (21 600 font), most 3000 dollárral lett szegényebb.

Eközben búcsúzott egy másik nagy karakter is. Ausztráliában biztosan sokan szeretik, a világ többi részén vajmi kevesen: Nick Kyrgiosról van szó, akire nyugodtan ráakaszthatjuk a „nem túl szimpatikus fiú” jelzőt. Ezúttal is hozta magát, a Rafael Nadal elleni meccsen egyszer szándékosan a spanyolra ütötte a labdát, majd bevetett egy megalázós alulról indított szervát is, amit annak rendje és módja szerint megevett az ellenfele. A meccs utáni sajtótájékoztatón aztán mindent megtett azért, hogy még többen utálják: „Miért kellene elnézést kérnem? Az ütőjét találtam el, és különben is, mennyi pénze van már Nadalnak? Hány GS-tornát nyert? Talán elviseli, ha eltalálja egy labda, nem fogok ezért elnézést kérni. Igen, el akartam találni Nadalt. Telibe, a mellkasán.”

Nadal továbbment, ott van a legjobb nyolc között, Kyrgios pedig mehetett a kocsmába – mindenki a helyére került. Akárhogy is nézzük, az eredmények azért nem hazudnak, az utolsó körökben már nem a balhés fenegyerekeket láthatjuk a pályán, hanem elsősorban azokat a zseniket, akik a játékukkal is maradandó élményt tudnak nekünk szerezni: Rafát, Roger Federert, Novak Djokovicsot.