Gundel Takács Gáborral erősít a megújult Origo

Sokan szeretik csinálni, még többen nézik és mindenki beszél róla – mi az?

Hát persze hogy a sport. A futball, a vízilabda vagy éppen a kézilabda mérkőzések és összefoglalók mindig is a legnépszerűbb médiatartalmak közé tartoztak, de a többi sportág is rengeteg nézőt-olvasót-hallgatót érdekel.

A rádió aranykorában egy ország ült a rádiókészülékek előtt és követte Szepesi György legendássá vált közvetítéseit. Később egy emberként kiabáltuk a tévé előtt Egerszegi Krisztinának a szöuli olimpia 200 méteres női hát döntőjében: „Gyere, kicsi lány!” Manapság az online sajtó vált az első számú hírforrássá – nincs ez másként a sport világában sem.

Sport az Origón

A sport mindig is az Origo kiemelt témái közé tartozott. Legyen az technikai sport, csapatverseny vagy egyéni sportág, hazai vagy külföldi bajnokság, nemzetközi torna, európai vagy világverseny, az Origo mindig mindenről igyekszik beszámolni a sportrajongóknak. Cikkek százai születnek hétről hétre: beszámolók, interjúk, eredmények, híranyagok. Mindezt a sportoló sztárokról szóló bulvárhírek színesítik.

Újdonságok

A külső megújulás a tartalom bővülését is magával hozta az Origón. A Sport rovat cikkei hozzák a formájukat: továbbra is a megszokott minőségben és színvonalon tudósítanak az eseményekről, eredményekről. Az igazi újítást az audiovizuális anyagok jelentik. Megújult lendülettel folytatódik a nagy sikerű Szpíker Korner és sport tartalmú podcasttel is jelentkezik a hírportál.

Szpíker Korner

A rendszeres elemző videós műsorban Gundel Takács Gábor elemzi állandó vendégeivel az aktuális híreket, eseményeket, történéseket, eredményeket – fókuszban a foci. A megújult műsorban beszélgetőtársai a Nemzeti Sport munkatársai lesznek.

Sport Podcast

Az Origo Sport rovat legújabb kezdeményezése az Origo Sport podcast. A heti kettő adással tervezett műsor alkalmanként 20-25 perces lesz. A műsorban főként a rovat munkatársai vesznek részt, de időről-időre a Nemzeti Sport szakújságírói is mikrofon mögé ülnek. Ezenkívül időnként külső vendégeket, szakértőket is megszólaltatnak. Az adások mindig aktuális, forró témákat dolgoznak fel. Előre lefektetett, konkrét tartalmi terv nem is készül, hiszen ezt a műsort valóban az élet írja.

Borítókép: Hrutka János válogatott labdarúgó, Lantos Gábor az Origo sportrovatának vezetője és Gundel Takács Gábor