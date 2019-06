Elárverezték a Pink Floyd gitárosának csodáit

Közlésük szerint ez rekordár, soha nem fizettek ekkora összeget aukción hangszerekért.

gyűjteménye két árverésen – 1999-ben és 2004-ban – 12,5 millió dollárért kelt el.

The auction to sell 127 of David Gilmour’s guitars at Christie’s in New York has shattered records, fetching a total of $21,490,750.

The ‘Black Strat’ went for a world record $3,975,000.

Pink Floyd’s guitarist said the money raised would go towards the ClientEarth charity. pic.twitter.com/2eBybcLB7p

