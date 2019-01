Lerántották a leplet Marilyn Monroe fellibbenő szoknyájának rejtélyéről

A képkockák egy New York-i utcán készültek, a filmesek órákig csak ezzel a jelenettel foglalkoztak.

A legendás szoknyalibbentést több mint ezren nézték végig élőben a forgatás közben. Monroe arra járó férje is szemtanúja volt a jelenetnek, utána óriási patáliát csapott – írja a Borsonline.

Lerántották a leplet a legendás szexikon, Marilyn Monroe fellibbenő szoknyájának rejtélyéről! A híres jelenet, amikor a díva, a metró szellőzőrácsán igyekszik a helyén tartani ruhájának szoknyáját.

Az ikonikussá vált jelenet az 1955-ben bemutatott, Hétévi vágyakozás című vígjátékból való, melynek Monroe mellett főszereplője volt még Tom Ewell, Evelyn Keyes és Robert Strauss is.

Bár a jelenetet pontosan eltervezték, a film készítői álmukban sem remélték, hogy így beírja magát a filmtörténelembe.

A képkockák egy New York-i utcán készültek, órákig csak ezzel a jelenettel foglalkoztak, legalább tizennégyszer vették újra, száz fotós dolgozott egyszerre, s csaknem kétezer fős kíváncsi tömeg férkőzött a forgatási helyszínre bámészkodni.

Az egyik fényképész, George Zimbel később elárulta: a tömeg teljesen megvadult, már Monroe látványától is, s teljesen odavoltak, mikor a szexikon megvillantotta formás combjait. Egy valaki azonban mégis elégedetlen volt: a baseballcsillag, Joe DiMaggio, aki Monroe férje volt akkoriban. A férfi váratlanul érkezett a helyszínre, s óriási patáliát csapott, majd látványosan dühöngve távozott a barátaival.

Hirtelen megváltozott az egész hangulat, a stáb és mindenki más is érezte ezt – jellemezték akkor a New York Postban, ahol arról is beszámoltak, hogy aznap este Marilyn és Joe borzalmasan összevesztek, a szócsata tettlegességig is fajult. A színésznőre másnap jó adag smink került, hogy eltüntessék a horzsolásokat.

Bár korábban is voltak problémáik, a szoknyás fiaskó volt az utolsó csepp a pohárban,

alig néhány héttel a forgatást követően, alig néhány hónappal az esküvőjük után, a sztárpár bejelentette a válását.

Örökké tart a Monroe-kultusz

A világon a mai napig az egyik legnépszerűbb amerikai színész, fotómodell, énekesnő 1927. június 1-jén született Los Angelesben, gyermekkorát nevelőszülőknél és árvaházban töltötte.

Az 1950-es évek legismertebb szexszimbóluma lett. Színésznőként legtöbbször a butácska szőke nő karaktert hozta. A filmjeiből több mint 200 millió dollár, azaz 55 millió forint bevétel származott.

Tizenhat évesen ment először férjhez, James Dougherty rendőrtiszthez, majd a baseballsztár Joe DiMaggio felesége lett, később Arthur Miller íróhoz ment hozzá. Egész életében gyógyszerfüggő volt, 1962-ben, 36 éves korában túladagolásban halt meg.

Botrányos élete ellenére a popkultúra egyik legmeghatározóbb alakja lett, a mai napig ikonként kezelik.

A buta kis ruhácska

A legendás fehér ruhát William Travilla divattervező álmodta meg, s készítette el. Célja az volt, hogy olyan ruhát alkosson, ami tökéletesen passzol Marilyn Monroe egyéniségéhez: édes, ártatlan, mégis sugárzik belőle a szexualitás. Travilla egyszerűen csak buta kis ruhácskaként emlegette a darabot. Bár a ruha a felvételeken fehérnek látszik, valójában elefántcsontszínű.