Az egri egyetemen nyolcezren mentesülnek a nyelvvizsga kötelezettség alól

Az oktatásban is felborította a megszokott rendet a járvány. Megérdeklődtük, milyen változásokra számítsanak az érettségizők, hogyan élik meg ezt az időszakot a felsőoktatásban, s hogyan alakulnak az OKJ-s képzések.

A megváltozott helyzethez az oktatás szereplői is idomulnak. Mentesül az oklevél kiadásának feltételéül szabott nyelvvizsga kötelezettsége alól, aki idén augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tesz vagy tett. Az egri egyetem nyilvántartása szerint mintegy nyolcezer hallgató kaphatja így kézhez a diplomáját. Az érettségi is különbözik az eddig megszokottól, kizárólag írásbeli vizsgákat szerveznek május 4. és 21. között. Egy tanteremben legfeljebb tízen ülhetnek majd, és a megmérettetésre készülőknek minimum másfél méteres távolságot kell tartani.

Sokakat érint, hogy az OKJ-s képzéseket hogyan befolyásolja a járvány. Kérdéseinkre Fábri Eufrozina, az Egri Szakképzési Centrum kancellárja a következőket válaszolta.

– A veszélyhelyzet során a felnőttképzésben zajló oktatást és vizsgákat rendelet szabályozza. Ennek értelmében határozatlan időre felfüggesztették az OKJ-s szakképesítést adó szakmai vizsgáztatásokat, és személyes találkozással járó órákra sincs jelenleg lehetőség. Az intézmények a nem munkaerőpiaci képzéseket kizárólag távoktatásként, digitális formában szervezhetik meg – részletezte.

A kancellár elmondta, a folyamatban lévő munkaerő piaci képzéseket a veszélyhelyzet időtartamára felfüggesztették, további kurzusok pedig egyelőre nem indíthatók. Azonban az ezek után járó, támogatás részét képező keresetpótló juttatást folyósítják, ez a kötelező legkisebb munkabér 60 százaléka. Az Egri Szakképzési Centrum Gyöngyösön az Egri SZC József Attila Szakgimnáziumában, Szakközépiskolájában és Kollégiumában indult két OKJ-s kurzust is szünetelteti március 17-től határozatlan időre.

Az ECDL-vizsgákat teljesíthetik

A személyes kontaktusok elkerülése érdekében a veszélyhelyzet alatt webkamerával, mikrofonnal felszerelt saját számítógépükről is teljesíthetik az ECDL-vizsgát a résztvevők – jelentette be a nemzetközi felhasználói „jogosítvány” hazai képzési programját felügyelő Neumann Társaság (NT). Annak érdekében, hogy a számítógépkezelés haladó szintjének elsajátítására a járvány alatt is lehetőség legyen, a NT lehetővé teszi a magyar ECDL kurzusokon résztvevőknek, hogy az interneten keresztültegyenek távvizsgát. Anélkül, hogy személyesen kellene más diákokkal vagy az oktatóval találkozniuk. Az online megmérettetés bevezetésére azért volt szükség, mert a tavaszi hónapokra a központok a különböző modulokból mintegy hatszáz vizsgát írtak ki, és ezek elmaradása több ezer hazai jelentkezőt érintett volna.

Óvintézkedés a vizsgákon

Teljes értékűnek számítanak az idei, a koronavírus-járvány miatt megváltozott feltételei mellett megszervezett érettségi vizsgák. Ezeket több óvintézkedés mellett tartják meg – közölte a köznevelési államtitkár az operatív törzs online sajtótájékoztatóján pénteken. Maruzsa Zoltán elmondta, csütörtök este megjelent az érettségik megszervezését rögzítő kormányrendelet. Megerősítette, szinte kizárólag írásbeli vizsgákat szerveznek május 4. és 21. között. Az az első héten a tantárgyakból nem reggel nyolckor, hanem kilenckor kezdődően adnak számot tudásukról a végzősök. Ezzel is szeretnék elkerülni, hogy a diákok egy időben utazzanak a nyolc órára munkába érkezőkkel. Egy tanteremben legfeljebb tízen foglalhatnak helyet, de az a szám lehet nyolc-kilenc is. Fontos, hogy legalább másfél méteres távolságot kell tartani, de ez nőhet 2-2,5 méterre is, a terem adottságaitól függően. Minden épületben kötelező fertőtlenítést rendeltek el, és igény szerint maszkot biztosítanak – ismertette a köznevelési államtitkár.

Nyelvvizsga nélkül is megkapják a hallgatók a diplomájukat

A felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló kormányrendelet úgy szól, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tesz vagy tett, azt mentesítik az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga kötelezettsége alól. Ez alól valamennyi volt főiskolai, egyetemi hallgató, felsőoktatási kurzuson, szakirányú továbbképzésben tanult, alap- illetve mesterfokozatot szerzett hallgató mentesül. Függetlenül attól, hogy a követelmények általános vagy szaknyelvi illetve egy vagy két nyelvvizsgát írtak-e elő az oklevél kiadásához. A rendelkezés a doktori tanulmányokra és a felsőfokú szakképzésekre nem vonatkozik.

– Számítógépes nyilvántartásunk szerint az egyetemen és jogelőd intézményeiben mintegy nyolcezren érintettek a diploma kiadásában. Volt hallgatóinknak az adatok egyeztetéséhez online felületet alakítunk ki, melynek elérhetőségéről legkésőbb április 24-ig tájékoztatót teszünk közzé az oktatási igazgatóság honlapján – közölte az egri Eszterházy Károly Egyetem (EKE).

Csökkent a jelentkezők száma az EKE szakjain is

Az általános felvételi eljárás adataiból kiderül, hogy a felsőoktatásban továbbtanulni szándékozók száma jelentősen mérséklődött idén. Ahogy országos szinten ez a jellemző, úgy az EKE szakjain is kevesebbet tanulnának tovább. Mintegy 1900-zal csökkent az Egerbe jelentkezők száma a tavalyihoz képest. A jövő tanévre közel 4600 diák összesen 8124 jelentkezést nyújtott be az intézmény hat karára, négy képzési helyére.

– Nagyobb arányú a visszaesés a levelező tagozatok esetében – tájékoztatott Kalóné Szűcs Erzsébet oktatási igazgató.

Az intézményben eddig nagy népszerűségnek örvendő pedagógusképzésre idén első helyen mindössze 774-en jelentkeztek, míg a sporttudományokra 130-an. Az osztatlan tanári szakokat első helyen 170-en jelölték meg, az érdeklődés csökkenése egyúttal az országos tendenciát is tükrözi. Az Eszterházyn jelentős még a gazdaságtudományi és az informatikai kurzusok iránti érdeklődés. Idén először hirdették meg a gyógy- és fűszernövények ismeretére oktató felsőoktatási szakképzést Gyöngyösön, ami az intézmény egyik legnépszerűbb szakja lett a mostani felvételi eljárásban: a 333 jelentkezés fele első helyes.