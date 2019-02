Tovább emelkedik a bölcsődék száma Eger és környékén

Megyeszerte emelkedik a bölcsődék száma, a térségben sincs ez másként. Idén több helyen is újak épülnek, van, ahol hamarosan már fogadják is a gyerekeket.

Ostoroson tavaly kezdték el a mi­ni­böl­cső­dé­nek kiválasztott, a Kossuth és Hunyadi utcák kereszteződésénél található épület felújítását. Az intézmény várhatóan idén tavasszal nyitja meg kapuit a legkisebbek előtt, hét gyermeket tudnak majd fogadni – számolt be Böjt László.

A településvezető hozzátette, olyan telket választottak, ahol tudnak még építkezni, ha a későbbiekben esetleg a bölcsőde bővítésére lenne szükség. Mint mondta, ennek nagy a valószínűsége, ugyanis egyre több a fiatal család a településen, akiknek nagy igényük van a bölcsődére. Az intézményben jelenleg még az átalakítási munkálatok tartanak, hátravan még a burkolás és a szigetelés, de az udvaron is van még mit tenni. A bútorokat, játékokat, és egyéb szükséges eszközöket már beszerezték, sőt, már a két leendő munkatársat is kiválasztották. Jövő héten egy találkozón egyeztetnek a helyi kisgyermekes szülőkkel, hogy ki szeretné bölcsődébe járatni a gyermekét, és ha minden megfelelően halad, még tavasszal megnyitják az új intézményt.

Verpeléten és Noszvajon is kétcsoportos, összesen huszonnégy férőhelyes bölcsődét szeretnének kialakítani. A város már sikeresen pályázott is bölcsire, 180 millió forint támogatást nyertek egy teljesen új építésű intézményre. Noszvajon a következő hónapokban nyújtják majd be a bölcsődei pályázatot, de mivel a település minden kritériumnak megfelel, bíznak benne, hogy sikerrel indulhatnak a tenderen. Mindkét helységben évről évre egyre több gyermek születik, ezért nagy igény van a legkisebbeket befogadó intézményre.

Egerszalókon az önkormányzat idén önerőből nyit egy minibölcsődét, az intézménynek otthont adó épület felújítása már tavaly elkezdődött – tudatta Varga István. A polgármester kiemelte, egy nagyobb, új építésű bölcsődét is terveznek, ám azt csak pályázati forrásból tudnák megvalósítani, ezért úgy döntöttek, hogy amíg nincs rá támogatás, önerőből segítenek a kisgyermekes családokon. Makláron is terveznek egy önkormányzati bölcsődét, ám ennek részleteiről a község idei költségvetésének tárgyalása után várható bővebb információ.

Felsőtárkányban már hosszú évek óta működik bölcsőde, amelyet tavaly támogatásnak köszönhetően felújított az önkormányzat, így szebb, korszerűbb körülmények között gondozzák a kisgyermekeket.