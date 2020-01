Képrögzítővel felszerelt civil autóban ellenőriznek a rendőrök Hevesben is

Kirajzottak az országban a rendőrség jelöletlen elfogóvadászai. Minden megyében számíthatnak a szabályszegők a váratlan hatósági intézkedésre. Az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatától kaptunk az akcióról, a Heves megyei tervekről válaszokat kérdéseinkre.

– Arra lennénk kíváncsiak, hogyan és miért született a civil autós közúti ellenőrzés ötlet?

– December első hetében a Budapesti Rendőr-főkapitányság kezdte el a Pofátlan(TAN)ítási akciót, hogy elsősorban a többi közlekedőt zavaró szabályszegéseket kiszűrjék. A tapasztalatok szerint jelentősen megnőtt a záróvonalat, forgalom elől elzárt területet, kötelező haladási irányt, a tilos jelzést semmibe vevő autósok jelenléte a forgalomban. A rendőrség célja továbbra is az, hogy a közlekedők szabálytalanságra hajlamos tagjait rávezesse a szabálykövető magatartásra. A többségében tudatos szabályszegők célja, hogy a többi közlekedővel szemben előnyt szerezzenek, és így a mások kárára időt nyerjenek. Ha valaki egy kanyarodósávból a sor elején befurakodik, miatta mások szenvednek hátrányt. Elég, ha emiatt egy autó is beszorul a kereszteződésben a pirosban és nem tud áthaladni, így akadályozza a keresztforgalmat is, nő a dugó, nő a feszültség.

– Mi a módszer lényege?

– A rendőrség jelöletlen, de rejtett fénytechnikával felszerelt autókba építette be a kamerás eszközöket, amelyekkel a szabályszegések rögzíthetők, a felvételek visszajátszhatók és bizonyítékként szolgálnak. Az így felkészített járművekkel a főváros közlekedési szempontból legneuralgikusabb pontjaira indultak bevetésre a járőrök, és nagyon jó eredményeket értek el.

– Melyek a legfontosabb szempontok az ellenőrzések során, mire kell leginkább ügyelniük az ilyen szolgálatot ellátóknak?

– A rendőrök idén január 1-jétől célzott közlekedésrendészeti ellenőrzéseket hajtanak végre. A következő jogsértésekre fókuszálnak: leállósáv tiltott használata – az M3-as autópálya Heves megyei szakaszán is –, fényjelző készülék tilos jelzésének figyelmen kívül hagyása, kötelező haladási irányt előíró jelzőtábla utasításának figyelmen kívül hagyása, kijelölt gyalogos-átkelőhelyen elsőbbség meg nem adása a gyalogos részére.

– Kik és milyen módon végzik a járművek megállítását, a járművezetők igazoltatását?

– Az ellenőrzéseket a közterületi szolgálatot ellátó közlekedésrendészeti állomány a jogsértések képi dokumentálására alkalmas képrögzítő eszköz – videókamera, beépített videókamera, videófelvétel készítésére alkalmas sebesség-ellenőrző berendezés – működtetésével, és mozgatható üzemmódú, megkülönböztető fényjelzést adó készülékkel felszerelt civil szolgálati gépkocsival hajtják végre.

– Van-e mérőszáma az akciók gyakoriságának?

– Azok eredményét hetente a jogsértések típusa szerinti számadattal, majd pedig hónap végén összesítve statisztikai táblázatban rögzítjük.

– Milyen eredményt várnak e megoldástól hazánk közútjain?

– A célirányos ellenőrzésektől azt várjuk, hogy a kérdéses szabályszegések és a közlekedési balesetek száma jelentősen csökkenjen.

– Heves megyében hány civil rendszámú autóval, mennyien vesznek részt e feladat teljesítésében?

– A fővároshoz és más megyékhez hasonlóan Hevesben is több civil gépjárművel végezzük a munkát a hét eltérő napjain, különböző napszakokban, változó időintervallumban. A végrehajtásban részt vevők létszáma változó attól függően, hogy az ellenőrzést más napi szolgálati feladatokkal kombináltan, vagy nagyobb létszámú rendőri állomány bevonásával koncentrált közlekedésrendészeti ellenőrzés keretében hajtjuk végre.

– Melyek megyénkben a frekventált közutak, amelyeken ilyen akciók várhatók?

– A célzott közlekedésrendészeti ellenőrzést elsősorban a nagy forgalmú, a kérdéses szabályszegések szempontjából frekventált útszakaszokon, illetve olyan utakon hajtjuk végre, ahol az útkereszteződésben történő áthaladást forgalomirányító fényjelző készülék segíti, a gyalogosok közlekedését kijelölt gyalogos-átkelőhely biztosítja. Ezek mellett az M3-as autópálya Heves megyei szakaszán is lesznek ilyen feladatot ellátó járműveink.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock