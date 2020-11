A Heves megyei kereskedők a szigorítások enyhítésében bíznak

A veszélyhelyzet miatt a kormány több szigorítást is bevezetett, ilyen volt a kijárási korlátozás, vagy az idősek vásárlási sávjának visszahozatala. Megnéztük, hogyan alakultak át a mindennapi szokások megyénkben.

A kijárási korlátozás bevezetése után az üzleteknek este hét órakor be kell zárni, ugyanakkor a benzinkutaknál működő kereskedelmi egységek nyitva lehetnek a nap huszonnégy órájában. Olvasóink arról számoltak be, hogy egy-egy ilyen hely 19 és 20 óra között zsúfolásig telt, sokan ott szerzik be az élelmiszert, italt is.

Megkerestük ezügyben a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft-t, mivel a cég a megye számos üzemanyagtöltő állomásánál üzemeltet boltot. Kértük osszák meg tapasztalataikat, hogyan változott a forgalmuk az utóbbi időben. Maczelka Márk kommunikációs vezető szavai szerint általánosságban elmondható, hogy az üzemanyagtöltő állomáson működő áruházak esetében nincs forgalomnövekedés, nem számláltak több vevőt.

– Az OMV-SPAR Express üzletekben az említett esti egy órában eddig nem észleltünk szignifikáns emelkedést a vásárlások számában, ezért rendkívüli intézkedést nem kellett meghozni. Az este nyolc órától érvényes kijárási tilalom, és az ahhoz köthető forgalmi visszaesés miatt azonban több üzlet zárva tart az éjszakai órákban. A Lukoil-DESPAR boltoknál a kijárási tilalom bevezetése óta eltelt kevesebb mint két hétben az a tapasztalat, hogy a töltőállomások melletti élelmiszerüzletekben csupán a pékáruk és az alapvető élelmiszerek iránt mutatkozott a szokásosnál nagyobb kereslet – közölte kérdésünkre.

Tapasztalataink szerint inkább a nagyobb egységeket választják sokan, és a kisebbek most szinte kiürültek. Ezt erősítette meg Nagy Viktor, az egri Mátyás csemege alkalmazottja is.

– Azok az üzletek, ahol iskolaidőben a vásárlóerőt a közelünkben lévő kollégisták, fiatalok adják, most roppant nehéz helyzetbe kerültek. A kollégium kiürült, a diákok már otthon tanulnak, így a vevőink ötven százaléka eltűnt. Ennek eredményeképp egy alkalmazottat el kellett bocsátanunk, a megmaradtak részmunkaidőben dolgoznak. Legalább még nem kellett bezárnunk, s várjuk az enyhítéseket – bizakodott. Mint mondta, tavasszal elsőként indították el a házhozszállítási szolgáltatásukat, akkor jól működött, mára viszont ennek a forgalma is visszaesett, hiszen szinte minden bolt kínálja e lehetőséget.

Szőke István, az Agria Park igazgatója szerint náluk is változott a helyzet. A járvány két hulláma között a forgalom 90-95 százalékban visszarendeződött, ám az újabb korlátozások nyomán harmadával csökkent a látogatottság.

– Az évvégi ünnepi időszakra már készültek az üzletek, a készleteket feltöltötték. Ha a szigorítások nem enyhülnek, szomorú karácsonyunk lesz. A vásárlási sávval kapcsolatban tavaszról már vannak tapasztalataink. Az időseknek kijelölt időben kevesen érkeznek a 65 év felettiek, minimális a boltok forgalma. Mindezek ellenére bizakodóak vagyunk, ha enyhítenének a szigorításokon, talán visszahozható a korábban megélt, hagyományos adventi időszak hangulata – fogalmazott.